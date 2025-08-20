Suscribete a
ABC Premium

El aeropuerto de Barajas y el Metro, los lugares donde más objetos se pierden en Madrid

En el primer semestre de 2025, la Oficina de Objetos Perdidos ha recibido un total de 155.004 objetos

Un diamante de 8.000 euros o dos décimos de la lotería premiados son algunas de las cosas que se han encontrado

Un reloj por 6.000 euros, la 'joya' de la subasta de objetos perdidos en Madrid

El almacén de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamieto de Madrid
El almacén de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamieto de Madrid ISABEL PERMUY

Alba García

Auriculares que dejaron de sonar, carteras sin dueño, esterillas de yoga que aún guardan el rastro del esfuerzo e incluso un diamante valorado en 8.000 euros. Todos ellos comparten ahora un mismo destino: una sala en el corazón de Legazpi. La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid ... es mucho más que un almacén: se ha convertido en uno de los búnkeres más preciados de la ciudad. En sus estanterías, perfectamente ordenadas, descansan 155.004 objetos. Algunos esperan desde hace apenas unos días; otros llevan años aguardando a que alguien los reclame. Cada pieza encierra una historia, una pista, una ausencia. Solo en lo que va de 2025, ya han ingresado 41.387 objetos, lo que supone una media de 229 al día. El aeropuerto de Barajas y el Metro se posicionan como los lugares donde más enseres se extravían.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app