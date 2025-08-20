El aeropuerto de Barajas y el Metro, los lugares donde más objetos se pierden en Madrid

Auriculares que dejaron de sonar, carteras sin dueño, esterillas de yoga que aún guardan el rastro del esfuerzo e incluso un diamante valorado en 8.000 euros. Todos ellos comparten ahora un mismo destino: una sala en el corazón de Legazpi. La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid ... es mucho más que un almacén: se ha convertido en uno de los búnkeres más preciados de la ciudad. En sus estanterías, perfectamente ordenadas, descansan 155.004 objetos. Algunos esperan desde hace apenas unos días; otros llevan años aguardando a que alguien los reclame. Cada pieza encierra una historia, una pista, una ausencia. Solo en lo que va de 2025, ya han ingresado 41.387 objetos, lo que supone una media de 229 al día. El aeropuerto de Barajas y el Metro se posicionan como los lugares donde más enseres se extravían.

La delegada de Economía, Innovación y Haciendo, Engracia Hidalgo, acompañada de la concejala del distrito de Arganzuela, Lola Navarro, visitaron este miércoles la oficina para subrayar «la excelencia y la emvergadura del servicio».

Al cruzar la puerta de este edificio, lo primero que se encuentra el visitante son varias mesas destinadas a la atención al público. Un poco más al fondo comienza el verdadero corazón del espacio: largas hileras de estanterías de más de tres metros que recorren la sala, repletas de pertenencias extraviadas. Allí conviven objetos cotidianos —como ropa, monederos o llaves— con otros mucho menos comunes, como cañas de pescar, carros de la compra, aparatos ortopédicos, una bota de vino o una funda de pértiga. Todos estos ordenados en función al momento en el que fueron extraviados.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Madrid subasta joyas, relojes y dispositivos no reclamados en objetos perdidos ABC Desde piezas de oro y plata a móviles, tabletas o cámaras de fotos se ofrecerán durante la segunda quincena de junio

Aunque, una vez dentro, el objeto no se limita a colocarse sin más. El procedimiento comienza en el mismo momento en que alguien entrega lo hallado: se pasa por un escaner de control que garantiza su seguridad. Tras esto, se crea una ficha con todos los detalles —procedencia, día de entrega, ligar de pérdida, descripción del objeto— , incluyendo los datos de la persona que lo ha encontrado.

El comienzo de una nueva vida

Pero la vida de un objeto no termina necesariamente entre las paredes de este edificio. Existen varias salidas posibles. Una vez entregado a la Oficina de Objetos Perdidos, el artículo queda custodiado y disponible para su propietario durante un periodo de dos años. Si transcurrido ese tiempo nadie lo reclama, puede ser entregado a la persona que lo encontró. En caso de que esta lo rechace, pasa a ser parte del Ayuntamiento de Madrid, teniendo varias vías: algunos se destinan a diferentes áreas del Consistorio—por ejemplo, los libros a las bibliotecas, el material sanitario al Samur Social o las mochilas a los entrenamientos de la unidad canina de la Policía Municipal—; otros se donan a ONG e instituciones sin ánimo de lucro para que personas con menos recursos puedan darles uso.

El almacén donde se guardan los objetos perdidos ISABEL PERMUY

También existe la posibilidad de que pasen a subasta en los eventos organizados periódicamente por el propio Consistorio. En estas citas suelen salir a la puja joyas de plata y oro o relojes. La próxima, prevista para septiembre, tendrá como protagonistas dispositivos electrónicos. Y, en última instancia, los objetos que no encuentran salida son destruidos.

El 8,8 por ciento de los objetos vuelven a su propietario. «Es importante que si has perdido algo, te pases por la oficina para saber si la encuentras», afirmó Engracia Hidalgo».

Los medios de transportes, el foco principal

El número de objetos perdidos que llegan a la oficina no es constante, sino que fluctúa según la época del año. Los meses de mayor movilidad —Navidad y verano— traen consigo un incremento notable en las entregas. El motivo es claro: al viajar más, también se multiplica la cantidad de pertenencias que se extravían en lugares como el aeropuerto, Metro de Madrid o RENFE.

En lo que llevamos de 2025, los meses con mayor número de depósitos han sido enero (8.967 objetos) y mayo (7.282), justo después de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa.

Aunque solo se recogen objetos extraviados dentro del término municipal de Madrid, la gran mayoría procede de los medios de transporte que atraviesan la ciudad. El 56 por ciento llega desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el 18 por ciento de Metro de Madrid y el 7,3 por ciento de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid).

A estas cifras se suman los objetos recuperados en los servicios de tren (ADIF, AVE y RENFE-Cercanías), en taxis y VTC, en oficinas de Correos, así como los entregados por la Policía Municipal y Nacional. En contraste, tan solo el 3,4 por ciento de los artículos en depósito a 30 de junio procedían directamente de ciudadanos que los habían encontrado en la vía pública.

Cerca de 90.000 euros en metálico

En el primer semestre de 2025, la Oficina de Objetos Perdidos ha recibido un total de 88.067,22 euros en efectivo, de los cuales 30.656,82 euros han pasado definitivamente a las arcas municipales tras no ser reclamados en el plazo correspondiente.

Entre los hallazgos más curiosos figuran dos décimos de la Lotería de Navidad. «Resultaron premiados. Desde la oficina realizamos las gestiones con Loterías para que se concediera una prórroga y no caducaran. Transcurridos los dos años reglamentarios, fue el propio hallador quien cobró el premio, que ascendía a 1.500 euros», explicó la delegada de Economía.

7.529 personas en los primeros seis meses

Durante el primer semestre de 2025, 7.529 personas han acudido a la oficina, con la posibilidad de hacerlo también con cita previa. El nivel de satisfacción con la atención presencial alcanza cifras muy altas, con una puntuación media de 8,5 sobre 10.

La atención telemática, a través del correo electrónico, es otro de los pilares del servicio. En los seis primeros meses de 2025 se han gestionado 15.096 solicitudes de información ciudadana. El compromiso de respuesta es del 92 por ciento en un día hábil, aunque la cifra real ha alcanzado el 96,26 por ciento. La valoración de este servicio digital también es muy positiva, con una puntuación media de 8 sobre 10.