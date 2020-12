Así es el nuevo líder de Podemos en Madrid capital: un atracador indultado por Felipe González en 1983 Luis Nieto, condenado por robar un coche para asaltar un banco en Galicia, fue asesor del Gobierno de Manuela Carmena

Pablo Iglesias impuso al ex Jemad, Julio Rodríguez, como secretario general de Podemos en Madrid hace tres años. Su candidato estrella no solo no logró doblegar a Manuela Carmena, sino que la exalcaldesa no contó con él ni siquiera antes de que rompiese con el partido que la aupó y se uniese a Íñigo Errejón. El segundo intento del ahora vicepresidente del Gobierno por controlar la formación madrileña tampoco se ha saldado con éxito. El recién elegido portavoz de Podemos en Madrid capital, Luis Nieto, se impuso el pasado lunes en las primarias al aspirante oficialista, el número dos de Unidas Podemos en la Asamblea regional, Jacinto «Tito» Morano, que apenas obtuvo la mitad de los votos. Al igual que su predecesor, Nieto carece de un cargo y exposición pública. Pero en su currículum destacan hitos tan llamativos con una condena por haber asaltado un banco en 1982 junto a dos independentistas gallegos.

La Audiencia Nacional le condenó a cinco años de prisión por el asalto que, según consta en la sentencia, se ejecutó «con violencia e intimidación» y portando armas. Pese a los hechos probados, solo pasó en la cárcel dos años y medio, ya que durante el Gobierno socialista de Felipe González se le concedió el indulto.

Revolución sandinista

Tras estudiar Magisterio en la Universidad de Santiago de Compostela, viajó a Honduras para trabajar con Naciones Unidas en Campamentos de Refugiados. Después, se mudó a Nicaragua, donde participó en la Revolución Sandinista. De vuelta a España militó en Izquierda Unida, donde fue coordinador de Paz y Seguridad en la Ejecutiva de Julio Anguita. Ya con el carné de Podemos ejerció como responsable de los vocales vecinos y de seguimiento de las Políticas Municipales durante el mandato de Manuela Carmena. En esos cuatro años también ejerció como asesor de Ahora Madrid en los Distritos de Villa de Vallecas y Latina.

Gracias al cargo de Nieto como coordinador de los representantes de Podemos en los distritos se ganó a las bases que ahora le han respaldado de forma clara. De acuerdo con el recuento publicado por la formación, que finalizó en la noche del pasado lunes, Nieto fue apoyado por el 63,17% de los participantes, mientras que Morano solo logró el respaldo del 32,07%. El resto de candidatos se quedaron con los votos residuales: Irene Marcos, con el 1,97%; Emilio García, con el 0,66%; y Juan Manuel Llorente, con el 0,16%.

La victoria contundente de Nieto parecía evidente incluso antes de que se iniciaran las votaciones. Hace dos semanas dos centenares de los 1.996 militantes de la formación en Madrid expresaron por carta al secretario de Organización estatal, Alberto Rodríguez, su rechazo a las «injerencias de cargos» del partido en las primarias. Exigían un candidato que conociera la ciudad, fuera próximo a los círculos y no tuviera otras responsabilidades institucionales.

Rechazo a las «injerencias»

«Las injerencias de cargos públicos y orgánicos nos llevan a plantearnos si, de verdad, se quiere construir ese nuevo modelo organizativo», denunciaban estos inscritos, que pedían no ser «invisibilizados por candidatos aterrizados ajenos a Madrid Ciudad, que conocen poco a nada la organización madrileña o el trabajo municipal». Una crítica directa al aspirante Jacinto Morano, que en la actualidad ejerce de portavoz adjunto de Podemos en la Asamblea y es mano derecha de Isabel Serra.

Nieto alcanza la portavocía con el reto de «reconstruir» el partido en la capital. La formación se desangró antes del 26-M a raíz de las abruptas rupturas con los «errejonistas»y los anticapitalistas. El divorcio con Carmena los dejó fuera del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de unirse a Izquierda Unida a última hora.