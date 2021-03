Madrid advierte que los cierres perimetrales no funcionan aquí: hacen subir los contagios La Comunidad mantiene cierres en sólo una zona de salud y 4 municipios, mientras decide su postura de cara a Semana Santa

MADRID Actualizado: 05/03/2021 12:02h

Hace un mes que los datos epidemiológicos bajan en Madrid: los casos han caído un 23 por ciento en la última semana, y un 44,6 desde hace 15 días. La incidencia acumulada está hoy a 245 casos por 100.000 habitantes: «Hemos bajado 60 puntos desde hace una semana», ha recordado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero. No obstante, las medidas de limitación en áreas básicas de salud y el toque de queda se mantiene como hasta ahora para las próximas semanas, mientras se evalúan los datos antes de decidir qué hacer en Semana Santa. Madrid, no obstante, rechaza el recurso al cierre perimetral porque, advierte, «las tres veces que se ha aplicado en Madrid, los casos subieron después».

Esto se debe, explicó Zapatero, a que «la movilidad de 7 millones de personas en una sola provincia genera muchos contactos, y las otras ocasiones provocó subidas de casos». Por eso, de momento las autoridades sanitarias madrileñas esperarán hasta el miércoles que viene para que se revisen y ratifique, o no, las medidas que ha filtrado el Ministerio de Sanidad para toda España en Semana Santa -toque de queda a las 22 horas y reducción a 4 personas de los grupos permitidos en hostelería-.

En las recomendaciones que se han conocido hasta ahora, apuntaron, no se contempla que el cierre perimetral afecte a quienes viajen en tren o en avión; sólo a los que se desplacen en coches. En la Comunidad de Madrid creen que hasta que no se conozca el documento definitivo sobre este tema no se aclarará ese extremo -si está recogida la prohibición de viajar también por esas otras vías- no se pueden adelantar «cómo se implantan esas medidas, y si se implantan», ha recordado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. En todo caso, indicaron, Madrid cumplirá con lo que se decida en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles.

Matizan que, por ejemplo, en Madrid se prohibieron hace tiempo las reuniones en los domicilios de personas no convivientes, mientras que en los textos que se han conocido hasta ahora del Ministerio de Sanidad en relación con la Semana Santa, esta medida aparece sólo como recomendación, lo que a las autoridades sanitarias madrileñas les parece «un retroceso».

Próximas dos semanas

Con la Semana Santa en la mente de todos, las limitaciones a la movilidad en Madrid serán en las próximas dos semanas, previas a la Pascua, las mismas: toque de queda de 23.00 a 6.00 horas, los aforos limitados y las restricciones de movilidad en zonas básicas de salud. «Aún queda mucho tiempo para saber qué ocurrirá en Semana Santa, porque tomamos las decisiones cada semana», ha avanzado.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, fijará la postura de Madrid en la próxima reunión interterritorial el próximo miércoles, pero ya adelantan que la región no cree en los cierres perimetrales. Por eso Madrid votó ayer en contra del cierre perimetral general previsto y al adelanto del toque de queda y la reducción a 4 de los grupos permitidos en hostelería. Parece además incongruente que cuando había más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, se pidió al Ministerio de Sanidad que interviniera y no quiso, mientras que ahora, con una decisión mucho mejor, el departamento que dirige Carolina Darias quiere una postura consensuada.

Respecto a la situación epidemiológica, el número de nuevos contagios baja, pero los hospitalizados en planta son aún 1.749 mientras que están ocupando camas UCI en la actualidad 514. Los nuevos ingresos han bajado a más de la mitad de febrero hasta ahora. Zapatero ha agradecido el trabajo de los sanitarios que llevan meses enfrentándose a la pandemia y además recuperando, ahora que esta baja, los pacientes no Covid. También ha enviado su agradecimiento público a los trabajadores de Atención Primaria, que «siempre están cerca del paciente».

Zonas de salud con confinamientos

El umbral para fijar medidas de reducción de movilidad se ha fijado ahora en 400 casos por 100.000 habitantes, además del análisis de la tendencia de los contagios. Había el martes 22 zonas básicas por encima de esta cifra pero sólo seis el jueves. Y una tiene ya medidas impuestas de confinamiento perimetral. Las otras cinco, tienen alta incidencia pero no por transmisión comunitaria no controlada sino por brotes específicos. Por eso, no entra esta semana ninguna nueva zona básica de salud en las restricciones.

Se mantienen las restricciones hasta el 15 de marzo en Leganés (zona básica de Marie Curie), y en Villanueva del Pardillo, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y San Sebastián de los Reyes.

Finalizarán el 8 de marzo las restricciones de movilidad en Vinateros-Torito (Distrito de Moratalaz), Andrés Mellado (Distrito de Chamberí) y General Oraá (Distrito de Salamanca), todas en Madrid capital. Y también las del municipio de Hoyo de Manzanares. En ellas viven 301.000 ciudadanos, el 4,7 por ciento de la población de la región.

Por lo que respecta a las vacunaciones, la próxima semana se iniciarán ya las de los grandes dependientes, en sus domicilios cuando no puedan desplazarse y en los centros de salud para los siguientes casos.

Respecto a las cepas, sigue subiendo el peso de la británica, y esa variante roza el 50 por ciento a nivel general y llega hasta el 85 por ciento en algunos centros de salud.