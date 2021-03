Madrid y Canarias se desmarcan del acuerdo para limitar la movilidad en Pascua La Comisión de Salud Pública acuerda medidas que la Comunidad califica de «retroceso» respecto a las actuales

Nieves Mira
Madrid
Actualizado: 04/03/2021 21:40h

Cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, toque de queda a las 22.00 horas y reuniones en la hostelería con un máximo de cuatro personas. Así será la Semana Santa de 2021 para los españoles, según un principio de acuerdo de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en la Comisión de Salud Pública. Aunque no hubo unanimidad y territorios como la Comunidad de Madrid o Canarias volvieron a manifestarse en contra de las restricciones. Aún hay margen para el debate porque el acuerdo definitivo deberá aprobarse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebrará el próximo miércoles.

Las medidas persiguen, según el texto, limitar tanto la movilidad como los contactos. Aunque el texto no aclara entre qué fechas deberán aplicarse estas restricciones, con carácter general se recomienda no bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las comunidades desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables y por tanto, se pide mantener las medidas establecidas en ese momento.

Respecto a la movilidad, se establece que se deben evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios y se especifica que la movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las regiones, salvo las excepciones reguladas en el Estado de Alarma mediante el Real Decreto 926/2020, en cuyo caso se recomienda realizar un test antes o a la llegada al destino. En relación a la propuesta que presentó en un primer momento el Gobierno, se ha eliminado del documento la referencia expresa a que los estudiantes universitarios vuelvan a sus comunidades durante el periodo festivo, aunque la limitación también los incluye, según defendió este jueves la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

Sin acuerdo unánime

El acuerdo, que aún tiene que aprobarlo el CISNS, no fue votado por la Comisión de forma unánime. El Gobierno de Canarias, además, adelantó este jueves que no prevé que se implante un cierre perimetral de las islas durante la Semana Santa, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. La Comunidad de Madrid, defensora también de mantener las regiones abiertas para ayudar a la recuperación económica, se mostró en desacuerdo tanto por el cierre perimetral como en el adelanto del toque de queda, que en Madrid está fijado actualmente a las 23.00 horas. Tampoco tolera la reducción del número de comensales en la hostelería, ya que en la región madrileña está fijado en 6 personas por mesa en las terrazas, lo que califican de retroceso respecto a las medidas actuales. Sí que valora que se incluyan otras recomendaciones que la región ya aplica desde hace meses, como la posibilidad de impedir reuniones en los domicilios entre no convivientes.

Respecto a ese retroceso en las medidas al que apunta la Comunidad de Madrid, Calzón defendió en rueda de prensa que «no es lo mismo un puente que la Semana Santa, en la que se concatenan diferentes festivos», y así lo demuestran los datos de movilidad de otros años. «Sabemos por la experiencia acumulada cómo esta ha impactado y provocado un incremento de la transmisión en otras ocasiones», añadió. En cuanto al contenido de la reunión, Calzón resaltó que sí que hubo puntos del documento que se votaron por unanimidad y todas las regiones pudieron manifestar su posición.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacó que «de nada sirve que unas comunidades cierren y otras abran, esto confunde a los ciudadanos; o todos cerramos o todos abrimos». Al igual que otras regiones manifestaron el miércoles en el Interterritorial, el líder del PP andaluz pide «liderazgo del Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad» para aplicar medidas homogéneas.

Alto nivel de ocupación UCI

El horizonte de la vacuna no cambia, para la secretaria de Estado, la posibilidad de ampliar las medidas. «No hemos conseguido aún una cobertura de vacunación que garantice o dificulte la transmisión del virus, y de ahí la necesidad de endurecer medidas que nos permitan superar esta última etapa de sacrificio», zanjó.

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el nivel de ocupación de camas de UCI por pacientes con Covid (este jueves en un 25,44%) pone al país en una situación comprometida: «No tendríamos la capacidad de reacción que hemos tenido en la segunda y tercera ola». Aunque la incidencia acumulada sigue descendiendo y los contagios han caído, Simón pidió valorar los datos «en su conjunto» para seguir tomando decisiones.