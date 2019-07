Díaz Ayuso apura los contactos con Cs y Vox para ser investida la próxima semana Si Trinidad convoca una nueva ronda el lunes, el pleno tendría lugar el jueves y viernes

Aunque parezca lo contrario, el pleno de (no) investidura del pasado martes ha servido para algo: acercar posturas en el bloque de centro-derecha de la Comunidad de Madrid. La propuesta de la líder popular, Isabel Díaz Ayuso, de que cada partido pueda manifestar sus iniciativas en el hemiciclo y queden recogidas en el diario de sesiones no cayó en saco roto. Por un lado, ha suscitado el apoyo de Ciudadanos; y, en cuanto a Vox, al menos no ha expresado su rechazo.

Por ello, en el entorno de los equipos negociadores son optimistas y consideran que, pisando el acelerador estos próximos días, cabe la posibilidad de que esta semana que entra pueda celebrarse otro plenario en la Asamblea; y, esta vez, con Díaz Ayuso como candidata y con los apoyos suficientes para convertirse en presidenta regional.

«Aún no hay nada cerrado, pero tanto las intervenciones de los portavoces el martes pasado como las posteriores declaraciones públicas y en los medios de comunicación llevan a pensar que todo se está destensando», explican a ABC. Si bien no hay programadas reuniones oficiales para este fin de semana, a nadie se le escapa que habrá contactos, aunque sea telefónicos, durante todos estos días. Hasta el punto de que, si todos ceden y se llega a una entente, poder avisar al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y que este convoque una nueva ronda de contactos exprés este mismo lunes con los seis líderes de las fuerzas representadas en el parlamento madrileño. A partir de ahí, puede fijar la fecha de la investidura con un margen de tres a siete días. «Lo ideal es que se celebrara el jueves y el viernes. El problema de la siguiente semana es que es la investidura de Pedro Sánchez [prevista para los días 22, 23 y 25] y solo quedarían los días 29 al 31, del lunes al miércoles, en julio», añaden nuestros informantes.

Todo ello, con el escenario de que se resuelva este entuerto el mes corriente. Porque «lo deseable es no llegar a agosto, aunque todo puede ser». De septiembre no se quiere ni oír hablar, aunque el plazo expira los días 10 y 11 de ese mes: «Sería muy mala fecha, porque en octubre o noviembre habría que aprobar los presupuestos. Una región con unas cuentas de más de 22.000 millones de euros no puede negociarlas en tan poco tiempo;además, cuando se conforma un gobierno, hay que darle un margen mínimo para que eche a andar; y meterse en una negociación de presupuestos nada más llegar es algo muy complicado. Así que, cuanto antes se resuelva todo, mejor». Lo que está claro, insisten, es que «pierde fuerza la hipótesis de una repetición de elecciones», que tendría lugar el 3 de noviembre.

Quinielas de gobierno

En el documento de 155 puntos de gobierno elaborado por PP yCs se recoge, además, el reparto de las 13 consejerías con las que contará el Ejecutivo autonómico. Pero no los nombres. Aunque hasta el último momento no se decidirá quién ocupa cada cartera, en la parte que corresponde a Ciudadanos cobran fuerza como consejeros Javier Luengo, un fichaje de Ignacio Aguado; era el director de Plena Inclusión y también miembro del Consejo Asesor de Discapacidad de la Comunidad. Podría optar a la Consejería de Asuntos Sociales y Familia. Otro nombre que se da por seguro en el Consejo de Gobierno es el del expresidente Ángel Garrido, que ostentaría un puesto con relevancia pública y buen presupuesto, quizá en Transportes e Infraestructuras.

Entre los populares, lo lógico es que se cuente con el número dos de Ayuso, David Pérez, quien en su etapa de alcalde de Alcorcón ha saneado las cuentas del municipio. Para quien aún no se conoce destino es para el presidente en funciones, Pedro Rollán. Tras descartarlo como senador, una consejería o la portavocía del grupo popular podrían ser dos opciones.