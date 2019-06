El «plante» de Vox complica a Díaz Ayuso la formación de gobierno en Madrid En cinco días se acaba el plazo para fijar nombre del candidato a la investidura y fecha para el pleno

Las cosas se le complican a la candidata del PP a la Presidencia regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras el puñetazo en la mesa dado ayer por Vox. El enfado monumental de la formación de Santigo Abascal, que se siente engañada por los populares, puede bloquear la formación de un Gobierno en la autonomía madrileña. Y eso cuando el reloj corre ya en contra: el día 2 de julio, próximo martes, se cumple la fecha tope para que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Cs) designe un candidato a la investidura –si alguien puede reunir los apoyos suficientes– y fije fecha para el pleno que lo vote. A partir de ahí, la arena empieza a caer, y en dos meses, en septiembre, habrá presidente o nueva convocatoria de elecciones.

La negociación en Madrid está siendo muy complicada por la postura de Ciudadanos, contraria a negociar un ejecutivo en el que intervenga Vox. No los quieren ni en el consejo de Gobierno –como consejeros– ni en los segundos escalones, ni en empresas o consorcios públicos. «Ni entes ni entos», dijo muy gráficamente el líder naranja, Ignacio Aguado.

Es difícil que Vox tropiece de nuevo en la misma piedra, después de ver cómo el PP les prometió, a cambio de su apoyo al ya alcalde Martínez-Almeida, que habría personas de su partido «en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales» pero de momento en el organigrama municipal madrileño no aparece ninguno. Desde el PP se les recuerda que había un plazo de 20 días para cumplir este acuerdo, y no acaba hasta el 5 de julio. Pero Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox y jefe de la comisión negociadora, ya no se fía: ayer bromeaba con que cuando vuelvan a hablar con los populares, lo harán «ante notario y con traducción al francés».

Vox espera retomar este miércoles las negociaciones con el PP para el gobierno en Madrid, pero su primer objetivo no es ocupar consejerías sino cumplir con su programa: «Los que estén dispuestos a asumir (sus demandas) en un grado razonable, tendrán nuestro apoyo, y si nadie lo cumple, pues nadie tendrá nuestro apoyo», advirtió.

De ahí que no rechace de plano una hipotética investidura de Ángel Gabilondo: «No votamos nombres, sino programas». Vox expondrá hoy sus demandas de forma «abierta», con la ciudadanía como «testigo».

En el PP recordaban ayer que se mantuvieron encuentros con Vox hasta el 8 de junio, y que los rompió «de forma unilateral» la formación de Abascal. Cs culpa a los populares de dedicarse a las «intrigas palaciegas» y de firmar acuerdos «incompatibles» con ellos y con Vox. Si las posturas no se acercan, la formación de Gobierno en Madrid estaría en el aire.