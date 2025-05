Así destaparon la corrupción en Cenicientos: «La alcaldesa socialista acabará en la cárcel por apropiación indebida»

En Cenicientos , al caer la tarde de un día de primavera, el pueblo parece un municipio casi abandonado. Una parte de sus 1.980 habitantes trabajan en Madrid y la mayoría de los que se quedan permanecen en sus casas a la espera ... de que el sol se recoja y puedan salir con el frescor de la noche. Las pequeñas calles vacías desembocan en una plaza, la del ayuntamiento, donde en la puerta, un coche de alta gama aparcado enfrente, con un capote taurino en miniatura en el salpicadero, indica que la alcaldesa sigue dentro. «Es el coche que conduce, pero no sabemos si es la titular», comentan. A nadie le extraña el vehículo, o al menos no lo dicen en público, pero desde que ABC desveló la denuncia sobre una presunta corrupción en el manejo del presupuesto destinado a los festejos taurinos (que desde 2017 ha pasado de 27.000 a 200.000 euros), los comentarios en privado y en voz baja -porque hay miedo a lo que pueda pasar- se han extendido.

En este ambiente enrarecido por las murmuraciones y el temor a las represalias, hay dos vecinos que desafiaron al miedo. Son Jesús Ramos y Pilar Juan que decidieron hace ya algún tiempo que iban a dedicar todos tus esfuerzos a poner luz sobre «los excesos, el descontrol y la opacidad» que detectaban en la gestión de la alcaldesa socialista Natalia Núñez al frente del Ayuntamiento de Cenicientos . Podían haber mirado para otro lado, sobre todo en un pueblo pequeño a casi 89 kilómetros de la capital -es el municipio más occidental de la comunidad, limítrofe con las provincias de Toledo y Ávila-, donde todo el mundo se conoce y en el que tenían que luchar contra el señalamiento y la presión.

Hasta allí difícilmente iba a llegar la lupa judicial. Y el interés político por conocer lo que sucedía, era nulo. Pero los dos ediles de Comprometidos por Cenicientos, la única oposición frente al PSOE -los dos concejales del PP renunciaron- determinaron que el tiempo que le dejaban sus ocupaciones como arquitecto, Jesús, y como profesora, Pilar, lo iban a destinar a desentrañar la maraña de irregularidades que cada año iba a más. Todo ello con muy pocos recursos. Cobran 150 euros por ir a los cuatro plenos que se celebran al año, y otros 150 por participar, en el caso de Pilar, en la Comisión de Cuentas.

Inicio de la instrucción

En 2017 saltó la alarma y empezaron a preguntar y recabar información que carecían. «Nos decían «esta ganadería ha costado tanto, este torero tanto», pero no teníamos documentación, no podíamos hacer nada. El tema de los festejos taurinos n os parecía escandaloso en un pueblo con una deuda tan abultada », cuentan a ABC. Así, llevaron su interés por saber cómo y en qué se gastaban el dinero a los plenos municipales. Durante dos años no dejaron de ejercer su labor de oposición: «Hemos pedido en varias ocasiones la relación de gastos e ingresos, los reparos del secretario a algunas facturas, y se nos dijo «ya se os dará». No podíamos decir nada si no teníamos la documentación. El secretario no nos recibía nunca».

Los ediles chocaban, día sí y día no, con un muro y con la resistencia incluso de las propias empleadas municipales a facilitarles la información: «Las administrativas se echaban a temblar, lloraban a lágrima viva cuando pedíamos documentación. Dejamos de pedirla para no hacer sufrir a personas que, además, no tiene culpa», relatan.

«Ya vemos la luz al final del túnel y reconocida la labor de estos años. No hay vuelta atrás: o acaban con ellos o acaban con nosotros»

Llegó un momento en que estos ediles no podían avanzar. «Vimos que era imposible por la vía administrativa conseguir algo», recuerdan. Y en 2019 decidieron poner una denuncia ante el Tribunal de Cuentas porque su objetivo «era destapar todas las cuentas que estaban ocultas y buscamos ayuda». Tras la primera inspección se negaron las irregularidades, pero posteriormente sí se vieron indicios y finalmente en diciembre de 2021 este órgano supervisor confirmó la «posible existencia de un menoscabo en los fondos públicos » y envió a juicio a la alcaldesa, si los concejales iniciaban el proceso, como así ha sido. El 15 de diciembre de 2021 presentaron la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero. El próximo jueves la ratificarán, y están a la espera de que sea admitida a trámite y empiece la instrucción.

«Estamos viendo la luz al final del túnel y reconocida la labor que hemos estado hecho estos años, de recabar, de pedir, de buscar. Y alguien que nos respalda, que dice «me voy a poner a investigarlo», que nos escucha, y eso ya es para nosotros un logro, porque nos hemos encontrado todas las puertas cerradas. Queremos que alguien abra la puerta del ayuntamiento y consiga toda la información que nosotros no hemos podido, y eso solo puede hacerlo un juez », aseguran con satisfacción.

Están convencidos de que tienen razón y dispuestos a llegar hasta el final: «No hay vuelta atrás, o acaban con nosotros o acaban con ellos. No tenemos ninguna duda de que en Cenicientos hay corrupción, lo único que nos falta son los papeles para demostrarlo, en el momento que los consigamos va a salir aquí todo y más». Además, no tienen dudas de que «acabarán en la cárcel», sobre todo por el sueldo de la alcaldesa, mayor del que le corresponde: «Eso es penal, es apropiación indebida e irá a la cárcel. Y por malversación, pues inhabilitación».

Durante estos años, la vida de Jesús y Pilar no ha sido fácil. Ella es una veterana edil de Cenicientos, llegó al ayuntamiento con el PP en 1995, y fue delegada de Educación y Cultura. Dejó la política y el partido, pero volvió como independiente. Desde 2007 siempre han tenido un representante, y ahora dos. Jesús entró en el ayuntamiento en 2019. A ellos no los atacan directamente, «pero como son tan cobardes se meten con lo que nos hace daño»: sus familias.