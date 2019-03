Incendio en Alcorcón: arde una planta de reciclaje y causa una enorme columna de humo El fuego, que no ha provocado heridos, ha causado una gran columna de humo

Cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido a Alcorcón para apoyar las labores del los tres camiones desplazados del Cuerpo de Bomberos local que trabajan en la extinción de un aparatoso incendio originado en un centro de reciclaje de papel situado en la carretera de San Martín, detrás del centro comercial Tres Aguas. No ha habido heridos.

El incendio ha comenzado en torno a las 18.18 horas y en la zona, además de papel, hay mucho plástico lo que hace que la columna de humo negro sea «densa y de grandes dimensiones» por lo que es visible desde diferentes puntos de la región, han informado fuentes municipales, que han añadido que «se recomienda a los vecinos que como medida preventiva cierren las puertas y ventanas para evitar la posible entrada de humo».

Hasta el momento no se sabe la cantidad que se está quemando pero sí que no hay riesgo de colapso en la estructura porque el fuego es en el exterior, han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El humo se está elevando en vertical y se disipa en altura por lo que no existe riesgo para la población. Desde la Comunidad de Madrid se están haciendo controles permanentes por si hubiese que tomar alguna medida adicional. Por el momento, se desconocen las causas del incendio y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Dos bomberos afectados

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ha desplazado al lugar esta tarde y ha avanzado que hay dos bomberos afectados por un golpe de calor, uno de ellos trasladado al hospital mientras que el otro se está recuperando en la zona pero «es probable» que tenga que ser trasladado igualmente.

Asimismo, ha informado que las dotaciones de bomberos «van a seguir aumentando» porque, aunque ya está perimetrado, el volumen del incendio «es muy importante». «Ahora se trata de controlar y apagarlo, lo que se hará a lo largo de la noche porque hay mucho trabajo por delante, muchas horas y muchos efectivos», ha explicado. El primer edil ha pedido «tranquilidad» a los vecinos de la localidad ante una situación «controlada» y ha remarcado que «no hay una preocupación que tengan que mantener los vecinos, que hay que confiar en los bomberos».