400 sondeos para medir el conocimiento ciudadano sobre el sistema Las encuestas se gestionan a través del 010 por iniciativa de Almeida y Villacís

Seguir Marta R. Domingo @MartaRDomingo MADRID Actualizado: 08/07/2019 01:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Partido Popular y Ciudadanos se han puesto manos a la obra para ofrecer a los madrileños un sistema de Madrid Central que realmente disminuya la contaminación, que cuente con el respaldo de todos los sectores afectados y ofrezca todas las garantías jurídicas a los sancionados. Además de la moratoria (anulada desde hoy), la ronda de contactos con los interesados que se mantendrá hasta otoño y la auditoría del sistema tecnológico ya iniciados, el Ayuntamiento de Madrid va a lanzar el próximo lunes una encuesta telefónica para saber qué grado de conocimiento tienen los ciudadanos sobre el área de bajas emisiones.

Esta iniciativa forma parte del nuevo modelo de participación ciudadana que asume Ciudadanos dentro del bipartito. En total se van a realizar 400 sondeos telefónicos efectivos a través del 010, área que depende de la concejal Silvia Saavedra (Cs). Este servicio no supondrá ningún coste añadido, como explica a ABC la vicealcaldesa del Ayuntamiento madrileño, Begoña Villacís. «Vamos a encuestar a la gente para valorar qué grado de información de tienen. Queremos saber hasta qué punto conocen cómo funciona Madrid Central, porque tenemos la sensación de que no hay tanto conocimiento. Vamos a preguntar hasta qué punto la gestión de información ha sido buena, y hasta qué punto la gente sabe si puede o no entrar en el área de bajas emisiones», expresa la cabeza de lista de Albert Rivera en la capital.

Esta decisión se adoptó en la Junta de Gobierno. «Les pareció bien y a todos y ya lo estamos haciendo dentro de mi área», puntualiza.

Por Madrid Central sólo pueden circular los residentes y sus invitados (un máximo de 20 al mes), el transporte público, servicios sanitarios, vehículos industriales, de reparto con permiso, las personas con movilidad reducida, los titulares de plazas de garaje, los profesionales con limitaciones y vehículos con etiqueta ambiental cero y eco. Los que tengan etiquetas B o C sólo pueden entrar para aparcar en un garaje privado, reserva o aparcamiento de uso público autorizado. Los empadronados en el distrito de Centro podrán circular con su coche sin limitaciones hasta 2025. A partir de esa fecha, sólo podrán moverse los que posean etiquetas.