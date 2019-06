La oposición carga contra «la chapuza» de Madrid Central al detectarse un fallo en el sistema El Ayuntamiento devolverá el importe de las multas cobradas siempre que lo solicite el interesado

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, no compareció ayer para explicar con detalle por qué se han producido fallos en el sistema de multas de Madrid Central. El Ayuntamiento de la capital va a anular de oficio todos los expedientes sancionadores que se han abierto en el área restringida desde el 16 de marzo al 16 de abril, tal y como adelantó ABC el lunes, por un error registrado en el formato horario, ya que no hacía distinción entre la franja de antes y después del mediodía. Ayer, la concejalía ofreció la cifra de las multas invalidadas de oficio: 6.602 de las 8.072 tramitadas. Lo que no comunicó, pese a que se solicitó desde este diario, es cuántas se han enviado a los domicilios y cuántas han abonado los infractores.

El Consistorio garantiza que ya se ha subsanado el error y asegura que las multas que hayan sido pagadas podrán ser devueltas, pero siempre que lo solicite el afectado. «Hay que tener en cuenta que la devolución es un acto rogado, es decir, debe ser solicitada por el interesado», reflejaron. La anulación, añadieron, será notificada mediante correo ordinario a todas las personas cuyas multas hayan sido canceladas y se les especificará los pasos que tienen quedar.

Las reacciones de la oposición al fallo de la medida estrella del Gobierno de Manuela Carmena no se hicieron esperar. El alcaldable del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, quien ha prometido modificar este área abriendo la Gran Vía a todos los vehículos, consideró que Madrid Central «es una chapuza de planteamiento y además es una chapuza de ejecución». «Hemos sabido que el equipo de Gobierno tiene que anular las sanciones impuestas ya que no están correctamente tramitadas y jurídicamente son insuficientes. Esta es una nueva muestra del fracaso del equipo de Carmena, que ya va a tener su final este 15 de junio». El portavoz del Grupo Municipal Popular hizo referencia a que en la ciudad hay 21 distritos y 131 barrios «donde luchar contra la contaminación, sin medidas populistas, injustas y desproporcionadas».

La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien se encuentra de baja por maternidad, alzó la voz a través de Twitter para arremeter contra las prisas de la alcaldesa por activar las sanciones de Madrid Central antes del 26 de mayo. «Llevamos meses denunciando fallos en el control de acceso, pero Carmena sólo pensaba en el calendario electoral. Por suerte, a partir del 15 de junio, Madrid tendrá un gobierno liberal que se encargará de arreglar todas sus chapuzas».

Desde el Grupo Municipal Socialista nadie quiso personificar una crítica al problema detectado del área cero emisiones. Por un lado opinaron que la anulación de las multas era «una decisión acertada», pero declararon que el equipo municipal «debe hacer una reflexión» y «dar explicaciones sobre los problemas del sistema y, en su caso, pedir responsabilidades a la empresa concesionaria», en este caso la UTE Madrid Sur Movilidad (MSM), donde Tevaseñal se encarga de esta función.

Gracias al estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados se ha descubierto el error en el formato horario. A raíz de la publicación de su informe el pasado 17 de mayo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a admitir los problemas del sistema.