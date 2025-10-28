Koldo García: su nueva vida entre pitayas y fruta de la pasión

Un tipo enorme ataviado con una gorra estilo 'Peaky Blinder' y gafas de pasta negras entra en el Tribunal Supremo cabizbajo, a ratos desafiante y siempre sin responder a las preguntas de los periodistas. Esta es la imagen que habitualmente se capta de Koldo García, ... quien fuera primero chófer y luego asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Tanto Koldo como Ábalos y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán son investigados por el Alto Tribunal por, presuntamente, haber cobrado dádivas a cambio de facilitar que algunos contratos de obra pública acabaran siendo adjudicados a determinadas constructoras.

Pero hay otro Koldo alejado de esa imagen oscura que se ha ganado a golpe de informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la del hombre de campo que pasa sus días cultivando pitaya, kiwi, fruta de la pasión, aguacate y olivas. Una labor que arranca cada día temprano, a las cinco de la mañana, y que le lleva horas y horas de una rutina que le despeja la mente y le aleja de la fiebre mediática que gira en torno a él. Y todo ocurre en la provincia de Alicante, donde vive, y donde cada día trata de mantener en orden las tierras. Uno podría pensar que esa nueva actividad es 'fake', pero el exasesor asegura que cultiva esas dos parcelas, que hasta ahora son de su propiedad (está en proceso de venta), desde hace cuatro años.

Claro que esa rutina diaria se ve interrumpida esporádicamente por citaciones judiciales, como la del pasado 16 de octubre, cuando tuvo que acercarse a Madrid después de que el magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le citara como investigado para que aclarara detalles aportados por la UCO en el informe patrimonial referente a José Luis Ábalos. «Salgo yo más que Jose» (así, sin tilde, como llama familiarmente a su ministro), ha llegado a decir al respecto en diferentes conversaciones.

En ese documento, la Guardia Civil sostiene que Koldo García y su expareja Patricia Uriz usaban palabras en clave para referirse al dinero en metálico que movían tanto para ellos como para el exministro. Así, las chistorras eran los billetes de 500 euros, las lechugas los de 100 euros y los soles los de 200 euros. El que fuera 'chico para todo' de Ábalos se negó a declarar ese 16 de octubre ante el Supremo señalando que no lo haría hasta que pudiera hacerse con una copia de los dispositivos que se le incautaron en febrero 2024 y que son la base de la que se han extraído las evidencias usadas por la Benemérita para armar ese informe y otros anteriores, como el que acabó con Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real.

El invernadero

Más allá de esas interrupciones procesales, el día a día de Koldo García -que se dice muy cansado de la presión mediática sobre su persona- está más cerca de los kiwis que de las chistorras. En diversos vídeos a los que ha tenido acceso ABC se le puede escuchar cómo planifica la plantación de las dos fincas que maneja: «Hay que quitar esa fruta de la pasión, que se lo está comiendo todo, y plantar más kiwi».

Justo ahora es el momento de recolectar la pitaya, también conocida como fruta del dragón, una tropical que desde hace años ha despertado el interés de los agricultores españoles (sobre todo en el mediterráneo) porque no tiene cuidados muy exigentes y, en cambio, alcanza en el mercado un precio que ronda los 16 euros (si nos atenemos a datos extraídos de Google). Koldo se afana día a día por ir recogiendo los ejemplares maduros, los mete en cajas de cartón y lo ofrece a fruterías cercanas, de la zona: agricultura de proximidad. Ayer mismo recogía siete cajas (de fruta) que ya están apalabradas y, asegura, cobra por cada una 22 euros.

Las plantas de pitaya las tiene ubicadas en un invernadero y colocadas en hilera, plantadas en macetones y a dos alturas para conseguir que el fruto nunca toque el suelo, porque de esa manera crece más. Y ya no solo vende el fruto sino que también se ha especializado en comercializar plantones (a tres euros) por si a alguien le apetece dedicarse a cultivarlas. «De aquí saco un dinero que me viene muy bien».

De Renfe a la huerta

Las labores de desbroce de los terrenos («Si no lo hago yo no lo hace nadie»), recortar bien el muro de arizónica que da privacidad a la finca, limpiar la zona de cultivo de mala hierba o de hojas secas... Quien tiene un poco de tierra sabe que nunca se para, y Koldo García con esta rutina, dice, ya ha perdido 18 kilos en dos meses. Claro que después de trabajar los frutales se hace una hora de elíptica mientras disfruta de uno de sus pasatiempos preferidos: el rugby.

Así, mientras la UCO, el Supremo y su abogada se afanan día a día por desenredar la madeja procesal del caso -el magistrado considera que las mordidas podrían haber alcanzado varios millones de euros-, Koldo García se mueve entre pitayas y con una bolsa de rafia enganchada al cuello donde va dejando caer la fruta recolectada. Luego, con la tartana que milagrosamente aun le hace las veces de furgoneta de reparto, quien fuera nombrado consejero de Renfe en 2020 -una compañía que mueve más de 500 millones de pasajeros al año- va colocando el producto por fruterías. Eso sí, en las pausas aprovecha para no perder comba de cada artículo que se publica sobre su persona, para maldecir lo poco que se habla en prensa del patrimonio de Aldama o para hablar con su letrada.