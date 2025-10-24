Suscribete a
ABC Premium

Leire Díez quiso atraer a su esfera al comandante investigado en el caso Koldo para «desmontar la Guardia Civil»

Sostuvo que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es afín al PP y que Feijóo le nombrará fiscal general si gana las elecciones en 2027

Contó a Villalba que mantuvo encuentros con la directora de la Guardia Civil para «meter mano» en ese cuerpo

El juez descarta pedir por ahora todos los movimientos en efectivo del PSOE desde 2017, como solicitó el PP

Leire Díez en su comparecencia ante los medios
Leire Díez en su comparecencia ante los medios jaime garcía

Javier Lillo y Carmen Lucas-Torres

El pasado 10 de marzo, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo por facilitar presuntamente teléfonos seguros a la trama que buscaba hacerse con contratos públicos de forma irregular, se reunió con Leire Díez. Era la segunda vez que ... se veían, y de esa reunión, el agente elaboró un informe detallado que ha acabado en manos del juez que investiga por tráfico de influencias y cohecho a la presunta 'fontanera' del PSOE que decía hablar en nombre de «altas instancias» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app