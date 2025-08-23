Vuelven a casa los vecinos del Valle del Fornela, cuatro pueblos más de León y otros tres en Zamora Por el momento, estos municipios permanecerán en confinamiento y se abren varias carreteras comarcales de las provincias leonesa y zamorana

«Poco a poco» se avanza en la extinción de los incendios que permanecen activos en Castilla y León gracias a unas condiciones meteorológicas y in incremento de la humedad que están siendo un importante aliado, según ha informado a última hora de este viernes el delegado de la Junta en la provincia leonesa, Eduardo Diego.

En la noche de este viernes y dos días después de haber sido evacuados regresaron a sus casas los vecinos de Igüeña y Colinas. Tuvieron que salir de sus domicilios al prender un foco, al parecer intencionado, por detrás del operativo que luchaba contra las llamas en el incendio declarado en Fasgar. Ambos continúan aún en índice de peligrosidad 2.

Por el momento, permanecerán en confinamiento, pero ya en sus domicilios. Lo mismo que los vecinos de Noceda de Cabrera y Llamas de Cabrera, afectados por el fuego declarado hace ya quince días, que también han vuelto este viernes a sus domicilios.

A estos se unen los de Peñalba de Santiago, que también permanecerá con confinamiento urbano y cerrada para visitantes. «Se ruega que los vecinos que limiten los desplazamientos dentro del pueblo para no interferir en los trabajos de extinción de incendios», ha explicado la Guardia Civil en este último caso. Además, se levantan todas las restricciones en Odollo y Santalavilla.

También en León se ha levantado este sábado la evacuación en el Valle de Fornela, pero pasan a estar confinados los pueblos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guimara.

A primera hora de este sábado, con datos de la Subdelegación del Gobierno de León, permanecen 838 personas evacuadas de catorce pueblos y 235 personas confinadas de once pueblos. En León permanecen cortadas cinco carreteras comarcales y se ha abierto la LE-2703 entre Portilla de la Reina y Posada de Valdeón.

Además, se han restablecido ya las telecomunicaciones en el Valle de Fornela y Boca de Huérgano interrumpidas por los incendios de las últimas semanas.

Zamora

Por último, en la provincia de Zamora, este sábado se ha autorizado también la vuelta a casa de los vecinos de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo y Moncabril, todos en la zona de Sanabria y afectados por el incendio de Porto que sigue en índice de peligrosidad 2. Regresen así a sus domicilios todos los desalojados en dicha comarca zamorana y se ha decretado la apertura todas las carreteras, excepto la ZA-103 desde San Martín de Castañeda a Laguna de los Peces.