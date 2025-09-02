Suscribete a
ABC Premium

Illa se pliega ante Puigdemont y allana la reunión con Sánchez

Moncloa lleva meses gestando la cita de hoy en Bruselas que supone el despliegue de la «amnistía política»

El 'president' se reúne mañana con el fugado líder de Junts este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en Barcelona
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en Barcelona Miquel Muñoz

Ainhoa Martínez

l Gobierno inicia el curso político con la pretensión de marcar la agenda política, alejándola de la escena judicial, y cultivando la expectativa de que la legislatura tiene recorrido, pese a que esté cimentada sobre terreno baldío. En este contexto se encuadra la reunión que ... hoy se producirá en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Fuentes conocedoras de los pormenores de la misma aseguran a ABC que Moncloa lleva trabajando en ella desde principios de año y se concibe como el preludio de la que será la gran foto, la que retrate a Pedro Sánchez con el expresident amnistiado. Esto es, pese a que formalmente haya sido Illa quien se haya dirigido al líder de Junts para concretarla, su iniciativa trasciende a la Generalitat y se encuadra en una estrategia articulada desde el Ejecutivo para reconstruir los afectos con los postconvergentes de cara al futuro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app