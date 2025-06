La ministra Ana Redondo invita a cenar al fiscal general y le brinda su total apoyo tras su procesamiento: «No estás solo»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso de ser juzgado tras la decisión de este lunes del Tribunal Supremo. Una decisión que ha escamado dentro del Gobierno y que ha provocado que numerosos miembros hayan salido en tromba a mostrar su unánime respaldo hacia García Ortiz.

Un ejemplo significativo ha sido el de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. A través de un vídeo de LaSexta, ha sido cazada trasladándole todo su apoyo a García Ortiz e, incluso, invitándole a cenar.

«No estás solo», le decía Redondo al fiscal general. «Todo lo que necesites, ¿eh? Lo que sea... Te vienes al Ministerio (...) lo que sea. No te escondas, ¿eh? Y cuenta conmigo. Una cenita, una cena. No estás solo», agregaba la ministra a García Ortiz, que no se plantea dimitir por el momento.

Una perfecta muestra de la posición y la cercanía del Gobierno con García Ortiz en un momento tan crítico para él.

Otro de los más activos en este tipo de situaciones y que ha tardado poco en reaccionar ha sido el ministro de Transporte. Óscar Puente utilizó las redes sociales para cargar contra la decisión del Tribunal Supremo e hiló la propuesta de juzgar al fiscal general con una maniobra de la derecha para «arreglar los desaguisados de Feijóo».

«La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal», escribió el ministro de Transportes en X.

La ministra de Igualdad, al fiscal general, pensando que nadie grababa: “no te escondas, no estás solo”.



Mónica García u Óscar López, también con García Ortiz

Más miembros de la Ejecutiva como la ministra de Sanidad, Mónica García, o el titular de Transformación Digital, Óscar López, han dado la cara por García Ortiz en las últimas horas. Una muestra de que el Gobierno está totalmente en contra del procesamiento del fiscal general.

Óscar López aseguro que García Ortiz es una «persona íntegra» que «se dedica a perseguir el delito» y denunció que «está sufriendo un desgaste por haber perseguido el delito y ser ejemplar». Por tanto, el ministro de Transformación Digital mostró su «confianza plena y absoluta» y aseguró que continuará en su puesto en una entrevista dada en TVE.

Por su parte, Mónica García mostro su apoyo «clarísimo y rotundo» al fiscal general del Estado en 'La Mirada Crítica'. Además, insistió en que «no hay ni una sola prueba de lo que se le acusa y esto es gravísimo, es un deterioro de las instituciones de nuestra democracia. No hay pruebas».

Además, previamente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le habían brindado todo su apoyo a García Órtiz.