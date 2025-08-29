Suscribete a
El Gobierno mueve a menores dentro de Canarias para cumplir con el Tribunal Supremo

Traslada a los jóvenes que piden asilo de un centro autonómico a otro a cargo del Estado

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

Una trabajadora de Cruz Roja, junto a un menor llegado a El Hierro
Laura Bautista

Las Palmas

El Gobierno de España ha trasladado a centros estatales a 260 menores migrantes con derecho a asilo en cumplimiento con el auto del Tribunal Supremo, pero de ellos apenas son unos 60 los que han salido de las islas. El auto del Tribunal Supremo ... de marzo, para la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno central, ordenó la integración de los menores no acompañados solicitantes de protección internacional en el Sistema Nacional de Acogida con el fin de garantizar sus derechos y necesidades básicas en condiciones de dignidad. En cambio, no exige que los centros de competencia estatal de la red a los que son trasladados los jóvenes deban estar en otras comunidades diferentes a la canaria.

