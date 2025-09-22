Suscribete a
El Gobierno aprueba este martes un embargo de armas del que recelan sus socios

La norma genera desconfianza por su falta de ambición y su dudosa efectividad

Díaz presume de iniciativa pese al fracaso de la reducción de jornada y la oficina anticorrupción

La ministra de Defensa, Margarita Robles, es reacia a la norma
Ainhoa Martínez y Juan Casillas

Madrid

Dos semanas después de la fecha anunciada, el Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes el embargo de armas a Israel. La medida estrella –de las nueve que Pedro Sánchez comunicó desde la escalinata del Palacio de la Moncloa, en una ... inédita declaración institucional– ha quedado relegada sistemáticamente por la «complejidad técnica» que requiere. Detrás de este eufemismo se esconden las resistencias que han planteado varios ministerios, liderados por Defensa, ante la decisión de imponer un veto a Israel –que afecta principalmente a la seguridad y el comercio– de difícil materialización real.

