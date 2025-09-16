Suscribete a
García Ortiz cubre la fianza de 150.000 euros impuesta por el Supremo con parte de su patrimonio

El fiscal general consigna la cantidad mientras ultima un recurso contra la decisión de Hurtado por considerar la cantidad excesiva

El Tribunal Supremo abre juicio al fiscal general, rechaza suspenderle y le impone una fianza de 150.000 euros

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Nati Villanueva

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aportado este martes los 150.000 euros de fianza que le impuso el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para hacer frente a la posible indemnización al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por ... daños morales. Según confirmaron fuentes jurídicas a ABC, García Ortiz ha cubierto esa fianza con parte de su patrimonio, si bien está ultimando un recurso contra la cantidad fijada por el instructor al considerarla excesiva.

