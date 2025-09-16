García Ortiz cubre la fianza de 150.000 euros impuesta por el Supremo con parte de su patrimonio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aportado este martes los 150.000 euros de fianza que le impuso el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para hacer frente a la posible indemnización al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por ... daños morales. Según confirmaron fuentes jurídicas a ABC, García Ortiz ha cubierto esa fianza con parte de su patrimonio, si bien está ultimando un recurso contra la cantidad fijada por el instructor al considerarla excesiva.

En el auto de apertura de juicio oral por presunta revelación de secretos, el instructor justificó la imposición de esta fianza como medida cautelar en la necesidad de garantizar que en caso de condena, el fiscal general pueda responder a la indemnización por daños morales a Alberto González Amador. A juicio de Hurtado, "el reconocimiento de los hechos que se hace en el correo de 2 de febrero de 2024 con la frase 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública', y su difusión indiscriminada por persona ajena y no autorizada, y tan relevante, como es el fiscal general del Estado, ha dado pie para que se generalizara en determinados medios y ámbitos que, a Alberto González Amador, se le considere un delincuente o defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva, al no haber recaído sentencia condenatoria que lo declarase (...)".

La difusión de ese correo, señalaba Hurtado en su auto, "excede y es incompatible con el cometido de información a la opinión pública estatutariamente establecida para el Ministerio Fiscal".