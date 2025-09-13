La tecnología para los satélites del futuro se desarrolla en Galicia Su sistema permite que utilicen energía solar y aire para mantenerse en órbita y ofrece ventajas como la detección precoz de los incendios forestales

A pesar de que los satélites no tengan ese matiz de novedad y rupturismo respecto a otros ámbitos como la Inteligencia Artificial, el auge de los satélites de órbita baja ofrece una nueva oportunidad que ya está revolucionando las telecomunicaciones. Con afamadas empresas como Starlink de Elon Musk como puntas de lanza, la capacidad de estos instrumentos no solo se limita a poder llevar la conectividad y el Internet a zonas aisladas, ya sean rurales o marítimas, sino que permiten mantener la comunicación en situaciones críticas como los desastres naturales vividos recientemente en España.

Y en este contexto, lo que comenzó como un trabajo de fin de grado fue evolucionando hasta convertirse en una tecnología que «la industria necesitaba y todavía no existía como tal». Así surgió Kreios Space, afincada en Vigo, y formada por un grupo de ingenieros aeroespaciales que han desarrollado un sistema de propulsión para satélites que no requiere de combustibles al emplear aire y sol a través de unas placas incluidas en la propia estructura del objeto.

Su CGO, Francisco Boira, explica que su prototipo de satélite orbita a aproximadamente 200 kilómetros de altura, en la denominada como órbita terrestre muy baja (VLEO por sus siglas en inglés). «La mayoría de los satélites orbitan a unos 500 o más arriba. Entonces, el poder orbitar más cerca te da muchas ventajas para la observación terrestre, obtienes imágenes con mejor calidad; y para telecomunicaciones, porque puedes proveer una mejor señal de Internet», indica el CGO de Kreios Space.

La clave de este sistema, explica Boira, reside en superar el inconveniente que supone el aire que circula en esta parte de la atmósfera terrestre, generando una resistencia aerodinámica que provoca que estos satélites caigan en cuestión de días, a no ser que aumenten el consumo de combustible para contrarrestar esta resistencia. «La única solución para esto es un sistema de propulsión, un motor que sea completamente renovable o sostenible para no tener que pagar tanto combustible ni llevar tanto peso al satélite», continúa el ingeniero.

Tras captar el aire, la energía de las placas solares permite acelerarlo a través de un proceso de generación de plasma, que a su vez genera el empuje necesario para mantener al satélite en órbita. «En otras palabras, una fuente de energía prácticamente infinita y totalmente renovable», añade Boira.

Aliado contra los incendios

Además del éxito e interés suscitado desde un principio tanto por instituciones públicas como empresas privadas, Kreios Space trabaja en un proyecto con la Agencia Espacial Española y la Universidad de Vigo para desarrollar satélites de alta resolución que ayuden a detectar y extinguir los incendios.

La ventaja de poder orbitar más cerca de la tierra, con una mayor resolución, es que permite, por una parte, detectar antes el inicio de los incendios y su ubicación exacta para facilitar su acceso a los equipos de extinción. «Hoy en día, muchas veces, cuando detectamos el fuego, incluso con las imágenes satelitales que tenemos, es demasiado tarde, cuando el foco ya tiene un diámetro de 15 metros», explica el CGO de Kreios Space.

Además, la resistencia de la infraestructura hace posible mantener las conexiones en situaciones críticas, como ocurrió hacer un mes en Valdeorras tras ser arrasada por el fuego de Larouco. Fue gracias a este tipo de satélites que sistemas críticos como los de los hospitales pudieron funcionar a pesar de que las telecomunicaciones estaban caídas. Una herramienta también útil a nivel individual ya que, como recuerda Boira, lo primero en lo que se piensa tras sobrevivir a una catástrofe es en llamar a los familiares. Algo que resultó imposible, aunque en un futuro pueda cambiar gracias a innovaciones como esta.