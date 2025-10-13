Suscribete a
Ribeira (La Coruña) ya tiene su primera alcaldesa

La moción de censura liderada por la popular Mariola Sampedro ha salido adelante, desalojando de la alcaldía al nacionalista Luís Pérez Barral

La derecha se reconcilia para gobernar una Ribeira que nunca fue nacionalista

La nueva alcaldesa, Mariola Sampedro, llegando al auditorio al frente de los partidarios de la moción
La nueva alcaldesa, Mariola Sampedro, llegando al auditorio al frente de los partidarios de la moción m. muñiz

Alejandro Gesto

Ribeira (La Coruña)

No hubo sorpresas. En un abarrotado auditorio que ejerce como consistorio provisional de Ribeira, la moción de censura liderada por la popular Mariola Sampedro ha recibido el apoyo de los 10 concejales de su partido y tres del Partido Barbanza Independiente (PBBI), una escisión ... del PP que, en un movimiento no entendido por muchos, en 2023 dio el bastón de mando al nacionalista Luis Pérez Barral.

