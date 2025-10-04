La derecha se reconcilia para gobernar una Ribeira que nunca fue nacionalista

En las municipales de 2023, Ribeira votó derecha. Al menos, eso fue lo que salió de las urnas, con un PP vencedor y los 'independientes' del PBBI –una escisión formada en buena parte por exmilitantes populares– sumando casi el 60% de los votos. Sin ... embargo, una mañana de julio los ribeirenses se despertaron con un regidor del BNG gracias al apoyo de los independientes. Dos años de experimento después, las aguas vuelven a su cauce y a mediados de este mes el PP volverá a tomar las riendas del consistorio de Ribeira.

La noticia saltó el pasado lunes, aunque para muchos era la crónica de una muerte anunciada. Los 10 concejales del PP y cuatro de los cinco del PBBI llegaron a un acuerdo para presentar una moción de censura y desalojar de la alcaldía al nacionalista Luís Pérez Barral. El independiente Vicente Mariño de Bricio alegó diferencias «insalvables» con el gobierno municipal ante la «falta de transparencia, incumplimiento de los acuerdos y falta de diálogo», lo que llevó a una «pérdida progresiva de la confianza». El punto de inflexión estaría en agosto, cuando «a escasas horas del inicio [de las fiestas] no estaba claro que se pudiesen realizar». Así que decidieron pedir ayuda al PPdeG, se reunieron con miembros del partido en Santiago y constataron que había asuntos que «se estaban enquistando» y que la forma de desbloquearlos era «un cambio político». Según Mariño, las disputas anteriores con los populares son «cosa del pasado» y ahora trabajarán en un proyecto que «aglutina a la mayoría de Ribeira».

Para la popular Mariola Sampedro, que será la primera alcaldesa de la historia del concello barbanzano, el pacto con los «primos hermanos» del PBBI es «totalmente natural». Lo que «no fue entendido por parte de los vecinos» fue el acuerdo de los independientes con el BNG, que después de las elecciones de 2023 se negaron a llegar a un entendimiento con el entonces candidato del PP, Manuel Ruiz Rivas. Tampoco les sirvió que diese un paso a un lado, marchándose al Senado. Ahora se abre «una nueva etapa» para la que Sampedro espera contar «con toda la masa social». A cambio, promete un gobierno «unido», que formará «un buen equipo». «El camino es largo y las tareas son muchas. Yo pongo aquí el compromiso, disposición y trabajo [de los 14 concejales del PP], poniendo a las personas en el centro». Lo que no podían consentir, apuntó en rueda de prensa tras conocerse el acuerdo, es que Ribeira «siguiese cayendo en picado» y «sumida en una parálisis» ante la «falta de confianza, de diálogo y de consenso» del alcalde con sus hasta ahora socios independientes. Un regidor que, añadió, «nunca asumió la responsabilidad y el honor que supone gobernar Ribeira».

Sin embargo, el aún alcalde ribeirense cree que la moción de censura responde «única y exclusivamente a los intereses partidistas y particulares de ambas formaciones». Pérez Barral dice sentir «vergüenza ajena» al ver cómo el PP es «capaz de cualquier tipo de estrategia para tumbar» al gobierno que formaba hasta ahora con los cinco ediles del PBBI y uno del PSOE. Y se pregunta «qué es lo que pasó en este momento para que [populares e independientes] vuelvan a unir sus votos». «Está claro que esto no responde a los intereses generales de los vecinos», aseguró. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apuntó directamente a Alfonso Rueda por «no aguantar» que Ribeira tenga un alcalde que gobierna «para la mayoría, honesto y con un proyecto que mejora la vida de la gente». También los socialistas ribeirenses ven en la moción «una maniobra de reparto de poder entre bastidores que no responde al interés general de la ciudadanía, sino a cálculos partidistas» y al «juego de intereses particulares y políticos en los despachos».

De la moción se ha desmarcado uno de los ediles del PBBI: Juan Luis Furones, actual concejal de Sanidad, que no venía del PP sino de Ciudadanos y que en 2023 integró la candidatura como independiente. El alcalde lo ha mantenido en su equipo de gobierno después de cesar, en menos de 24 horas, a tres de los cuatro representantes del PBBI que secundaron la moción. De la purga también ha salvado a Tania Redondo, quien, según el regidor, acabó firmando la censura tras recibir «muchas presiones». Pérez Barral ha llegado a sugerir la posibilidad de que haya habido dinero de por medio. Fuentes cercanas al pacto desmienten rotundamente esta acusación y aseguran que es el alcalde quien está presionando a Redondo.

No habrá sorpresas

El foco está puesto ahora en la votación del próximo día 13. Gracias al abultado peso del PP en la corporación municipal, para que el relevo se produzca basta con el voto de uno solo de los independientes, aunque nadie cree que vaya a haber sorpresas. Para saber si así quedan cerradas las heridas que dividieron a la derecha en Ribeira habrá que esperar. En su momento, la escisión tuvo un nombre propio: el de José Luis Torres Colomer, que lo fue todo en el PP coruñés hasta que le pusieron fin a su retiro dorado en el Senado y se dedicó a tejer una contra municipal. Primero, a través de Ciudadanos y después con el PBBI. Ahora parece que los independientes vuelan ya libres de su sombra.

La siguiente decisión que podrían tomar sería la de no presentarse a las próximas municipales, un aspecto que las mismas fuentes no descartan. Si decidiesen regresar a la casa común, los populares podrían estar cada vez más cerca de su sueño de recuperar la Diputación. En los últimos meses, han ido impulsando mociones de censura en varios ayuntamientos coruñeses para ir escenificando la expansión de su poder en la provincia a la espera de lo que pase en 2027.