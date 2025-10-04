Suscribete a
La derecha se reconcilia para gobernar una Ribeira que nunca fue nacionalista

Una escisión del PP ha vuelto al redil desvaneciendo el espejismo de dos años de alcaldía del BNG

Vicente Mariño de Bricio y Herminia Pouso, del PBBI
Alejandro Gesto

Santiago

En las municipales de 2023, Ribeira votó derecha. Al menos, eso fue lo que salió de las urnas, con un PP vencedor y los 'independientes' del PBBI –una escisión formada en buena parte por exmilitantes populares– sumando casi el 60% de los votos. Sin ... embargo, una mañana de julio los ribeirenses se despertaron con un regidor del BNG gracias al apoyo de los independientes. Dos años de experimento después, las aguas vuelven a su cauce y a mediados de este mes el PP volverá a tomar las riendas del consistorio de Ribeira.

