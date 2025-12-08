Una persona muerta y seis heridos por el incendio de una vivienda en Palas de Rei

Una mujer ha muerto y cinco personas resultaron heridas por las llamas de un incendio originado en una vivienda situada en A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño del municipio lucense de Palas de Rei. Los servicios de emergencias recibieron la alerta ... por parte de uno de los afectados, que contactó con el 112 a las 6:15 horas de este lunes para informar sobre el incendio y que varios de sus familiares permanecían en el interior de la vivienda.

El Centro Integrado de Atención de Emergencias activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Chantada el GES (Grupos de Emergencias Supramunicipales) de Monterroso y la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes actuaron con rapidez para atajar las llamas del incendio, pero una de las personas no había conseguido salir de la vivienda y fue localizada sin vida en una de las habitaciones. El fuego se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y diversos adornos de Navidad.

Según ha podido confirmar Europa Press, los supervivientes -entre ellos un menor de edad- fueron trasladados al Hospital Lucus Augusti y la mujer hallada muerta en el interior de la vivienda tenía 51 años.