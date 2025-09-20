La Policía investiga el ataque con cócteles molotov al centro que acogerá menores migrantes en Monforte (Lugo)

Lanzan varios artefactos explosivos contra la residencia que acogerá a 80 menores migrantes en Monforte (Lugo) La conselleira de Política Social ha condenado «con toda la firmeza» los ataques, mientras el BNG señala a la «política ruin» de Rueda

El edificio residencial Francisco Suárez de Monforte de Lemos (Lugo), que acogerá a 80 menores migrantes no acompañados, ha amanecido este sábado con desperfectos significativos tras haber sido atacado con varios cócteles molotov.

La Policía Nacional investiga los hechos que, según ha avanzado Europa Press, se habrían producido sobre las tres de la madrugada al ser esta la hora en la que saltó la alarma del bajo del edificio, tras la explosión de las dos bombas incendiarias de fabricación casera.

Como consecuencia, la parte del comedor, que fue donde se produjo el incendio, quedó destrozada ocasionando numerosos daños materiales y el resto del edificio está afectado por el humo.

Hasta el punto se desplazaron de madrugada los bomberos y agentes policiales y durante esta mañana la Policía Científica para analizar el perímetro y recabar pruebas.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha condenado «con toda la firmeza» los ataques y ha pedido «prudencia» para que la Policía Nacional continúe con la investigación y «aclarar cuanto antes» lo sucedido.

Sin embargo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha apresurado en apuntar a la «política ruin y partidista» de Rueda y el PP «con niños y niñas que están solos, sin sus familias, y necesitan una oportunidad». El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, señaló a los «discursos de odio».

La Xunta anunció esta semana que al centro, que pertenece a la entidad social Prodeme, irán llegando los menores migrantes no acompañados que el Gobierno central tiene previsto trasladar a Galicia.

Este anuncio causó la reacción del alcalde socialista de la localidad y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que criticó que no se consultase antes la decisión con el ayuntamiento.