Muere atropellada una estudiante de la Universidad de León que estaba de Erasmus en Nápoles

La Universidad de León ha informado del fallecimiento de una estudiante de 20 años del grado en Turismo tras sufrir un atropello en la madrugada de este viernes al cruzar en una concurrida calle, en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+.

Ha sido el Consulado español en Nápoles quien ha notificado el fallecimiento a la institución académica leonesa, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

En un comunicado, la Universidad de León traslada su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ofrece todo su apoyo y colaboración en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable, a la par que comparte su dolor y conmoción.

«La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto», ha añadido en el mismo.