Un detenido tras el hallazgo de un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Mossos d'Esquadra trabajan en el lugar del hallago de un cadáver, en una foto de archivo

Un trabajador de la limpieza ha localizado este sábado por la mañana un cadáver en el interior de una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Según fuentes policiales, el operario ha localizado el cuerpo el en una zona de contenedores y ha alertado los servicios de emergencias.

Agentes de la Policía Local de Vilanova y de los Mossos d'Esquadra, que han confirmado la muerte, se han desplazado hasta el lugar y han acordonado la zona. Por el momento, hay un detenido, aunque se desconocen más detalles.

La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario para tratar de averiguar las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima.

Por su parte, el consistorio de la localidad ha condenado «una nueva muerte violenta en la ciudad» y, a través de un comunicado, ha pedido la «máxima prudencia» en las informaciones que se difunden sobre el suceso.