Investigan la aparición de un cuerpo en un edificio abandonado de Orense

La Policía Nacional de Orense investiga la aparición de un cuerpo en estado de descomposición en un edificio abandonado de la ciudad. Los agentes trabajan para esclarecer las causas de la muerte.

Según han informado a Ep fuentes de la Subdelegación del Gobierno en ... la provincia orensana, la Policía tuvo conocimiento del hallazgo del cadáver en un inmueble de la Avenida das Caldas sobre las ocho de la tarde de este sábado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión