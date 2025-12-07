Investigan la aparición de un cuerpo en un edificio abandonado de Orense
El cadáver se encuentra en estado de descomposición y sin signos de violencia aparentes
ABC
Santiago
La Policía Nacional de Orense investiga la aparición de un cuerpo en estado de descomposición en un edificio abandonado de la ciudad. Los agentes trabajan para esclarecer las causas de la muerte.
Según han informado a Ep fuentes de la Subdelegación del Gobierno en ... la provincia orensana, la Policía tuvo conocimiento del hallazgo del cadáver en un inmueble de la Avenida das Caldas sobre las ocho de la tarde de este sábado.
Sin embargo, no se han apreciado indicios de violencia, aunque los investigadores están a la espera de la autopsia. Por el estado en el que se encontraba el cuerpo, han podido concluir que el fallecimiento se produjo días antes.
