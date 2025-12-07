Suscribete a
Fórmula 1 | Verstappen y Norris pugnan en Abu Dabi por el Mundial en la última carrera del año

Investigan la aparición de un cuerpo en un edificio abandonado de Orense

El cadáver se encuentra en estado de descomposición y sin signos de violencia aparentes

La Comisaría de Policía de Orense, en una imagen de archivo
Santiago

La Policía Nacional de Orense investiga la aparición de un cuerpo en estado de descomposición en un edificio abandonado de la ciudad. Los agentes trabajan para esclarecer las causas de la muerte.

Según han informado a Ep fuentes de la Subdelegación del Gobierno en ... la provincia orensana, la Policía tuvo conocimiento del hallazgo del cadáver en un inmueble de la Avenida das Caldas sobre las ocho de la tarde de este sábado.

