Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Ribadeo (Lugo)

Los vecinos dieron la voz de alarma al llevar varios días sin verlos

Una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo

Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo, concretamente en la zona de As Barreiras.

Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de ... alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.

