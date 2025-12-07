Suscribete a
La Policía investiga la muerte de una mujer en Santiago al caerle una nevera encima

Aunque aparentemente se trata de un accidente doméstico, los agentes trabajan para esclarecer lo sucedido

Exteriores de la Comisaría de Policía de Santiago
Exteriores de la Comisaría de Policía de Santiago Miguel muñiz

ABC

Santiago

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer en su domicilio de Santiago de Compostela al caerle una nevera encima como resultado de, aparentemente, un accidente doméstico. Aunque que en principio no hay síntomas de violencia, los agentes trabajan para esclarecer lo ... sucedido en la tarde del pasado sábado.

