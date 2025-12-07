La Policía investiga la muerte de una mujer en Santiago al caerle una nevera encima

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer en su domicilio de Santiago de Compostela al caerle una nevera encima como resultado de, aparentemente, un accidente doméstico. Aunque que en principio no hay síntomas de violencia, los agentes trabajan para esclarecer lo ... sucedido en la tarde del pasado sábado.

Según ha podido saber Ep, fue un familiar quien alertó al 112 Galicia poco antes de las siete de la tarde. En su llamada, pidió asistencia médica urgente para su hermana, con una pierna atrapada bajo la nevera, y advirtió de que no respondía estímulos, por lo que se trasladó la información a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con fin de conocer las circunstancia del suceso.

De este modo, la Policía investiga ahora lo sucedido. Según detallan fuentes de los agentes, no hay síntomas de violencia a primera vista, por lo que, aparentemente, se trata de un accidente doméstico.