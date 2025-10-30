La feria Fairway congrega en Santiago al ecosistema profesional del Camino Jacobeo

Con las peregrinaciones como tónica más de dos centenares de empresas, instituciones y marcas vinculadas al Camino de Santiago confluirán a finales de esta próxima semana en la capital gallega durante tres días. Será con motivo de la Fairway, el único foro que ... se enfoca en exclusiva en el ecosistema profesional de las rutas jacobeas y que entre el domingo 9 y el martes 11 se instalará en la Cidade da Cultura. Serán tres días de mesas redondas, talleres, conferencias, exposiciones e intercambios de experiencias; pero también habrá raciones de cultura y ocio para el público general.

Concretamente, el día 9 se celebrarán talleres gastronómicos e infantiles, una ruta por la ciudad, una 'escape room' y una actuación musical de Xabier Díaz en formato trío, entre otras actividades. Por contra, durante los días 10 y 11 las actividades se centrarán en el ámbito profesional, con talleres de trabajo entre profesionales «que permitirán relacionarse con cerca de 40 reconocidos turoperadores invitados que operan en el Camino de Santiago a nivel internacional». La estimación, avanzan desde la Xunta, es que se desarrollen cerca de 3.500 de estas reuniones de trabajo.

El lunes tendrá lugar la inauguración formal del foro, que oficializará el director de la Axencia de Turismo, Xosé Merelles, con su ponencia 'Buscando la excelencia en la sostenibilidad'. Un título que encarna el espíritu del certamen y del Plan director de los Caminos de Santiago 2022-2027, «en la que la sostenibilidad es uno de los parámetros transversales». Es, expresó el jueves al presentar esta edición de la feria bianual, el «elemento nuclear» y el objetivo que rige las políticas de turismo en torno al Camino, y «para el cual se debe abundar en la desestacionalización y diversificación de las rutas». «Esto es, se busca una continuidad en el año de la presencia de peregrinos y peregrinas y un incremento de caminantes por rutas distintas de las más transitadas», apostilló Merelles, siendo estas los caminos Francés, Portugués y Portugués de la Costa.

A continuación, se celebrará la mesa de debate 'Turistificación: «¿Visitantes o invasores?»' y, por la tarde, un taller en el que se trabajará la gestión de datos para «optimizar recursos y mejorar la experiencia turística». El martes arrancará con la mesa 'La Compostela y los Caminos del siglo XXI: ¿Democratización del Camino a gusto de todos?', seguida de otra: 'Tasa turística: ¿A dónde va el dinero?', y del taller 'Chat GPT aplicado a la gestión de negocios turísticos'.

La entrada al recinto ferial de Fairway 2025 es gratuita todos los días, así como el acceso al Open Day y el Foro de Turismo y Camino —que engloba los talleres, mesas y conferencias—, si bien todas las actividades del programa tienen límite de plazas, previa inscripción online.