La feria Fairway congrega en Santiago al ecosistema profesional del Camino Jacobeo

Más de 200 marcas participarán en talleres y simposios entre el 9 y el 11 de noviembre

Merelles, en el centro, en la presentación de Fairway, este jueves, en Santiago
Pablo Baamonde

SANTIAGO

Con las peregrinaciones como tónica más de dos centenares de empresas, instituciones y marcas vinculadas al Camino de Santiago confluirán a finales de esta próxima semana en la capital gallega durante tres días. Será con motivo de la Fairway, el único foro que ... se enfoca en exclusiva en el ecosistema profesional de las rutas jacobeas y que entre el domingo 9 y el martes 11 se instalará en la Cidade da Cultura. Serán tres días de mesas redondas, talleres, conferencias, exposiciones e intercambios de experiencias; pero también habrá raciones de cultura y ocio para el público general.

