El banco más bonito del mundo se encuentra en Galicia sobre un acantilado y ofrece las mejores vistas al Atlántico: dónde está y cómo llegar

Galicia es una región para perderse en sus impresionantes rincones. Conocido como uno de los grandes destinos turísticos de España, la región del noroeste peninsular no solo ofrece una diversa y riquísima gastronomía y múltiples planes en sus ciudades y pueblos históricos ... , sino que también es un enclave ideal para los amantes de la naturaleza. Desde sus playas vírgenes hasta sus impresionantes acantilados, los diferentes paisajes que alberga la han hecho todo un pareja natural sin igual.

Entre los lugares más especiales, hay algunos que destacan a la hora de atraer al público hacia el litoral. El municipio de Ortigueira, el más poblado y extenso de toda la comarca de Ortegal y situado en la provincia de La Coruña, es uno de los más hermosos si hablamos de riqueza paisajística. Sus grandes atractivos incluyen la sierra de Capelada, las playas de Espasante, la playa del Picón o los acantilados de Loiba.

En estos últimos, que se hallan en la parroquia de San Julián de Loiba, se pueden observar algunas de las mejores vistas del Atlántico. Estos enclaves rocosos, batidos por el mar y situados entre el puerto de Espasante y el cabo de Estaca de Bares, han atraído desde hace años a los visitantes de las costas gallegas. Sin embargo, si hay un punto que destaca, ese es el conocido popularmente como «el banco más bonito del mundo».

El banco de los acantilados de Loiba, apodado como «el más bonito del mundo»

Situado frente a los acantilados de Loiba, este banco nació en 2009 cuando un vecino del municipio de Ortigueira, Rafael Prieto Fernández. Su creador, mecánico de profesión, decidió colocar por su cuenta un asiento para contemplar las vistas al mar desde este impresionante enclave sin saber que acabaría convirtiéndose en un auténtico reclamo para los turistas que visitan Galicia cada año.

Apenas un año después de que este fuera instalado, en 2010, un grupo de músicos escoceses que actuaban en el famoso Festival de Ortigueira visitaron este lugar y escribieron en su respaldo 'The best bank of the world'. Con este término, hacían referencia a los acantilados que se podían ver desde allí, pero, por equivocación, se creyó que el término 'bank' era sinónimo de 'bench', por lo que muchos empezaron a apodarlo como «El mejor banco del mundo».

Desde entonces, el banco se ha ganado un renombre a nivel internacional, especialmente después de que el artista Dani Caxete fotografiara este lugar en 2015. La imagen, en la que se ve esta banqueta en mitad de la noche iluminada por un cielo estrellado, obtuvo ese mismo año una mención especial en un importante concurso organizado por la UNESCO en el que se reivindicaban los cielos nocturnos libres de contaminación lumínica.

En los últimos años, el banco ha cambiado de ubicación, aunque tan solo unos metros. Y es que, después de que se produjeran varios accidentes mortales en la zona, el concello de Ortigueira decidió desplazar en 2018 el banco a una distancia de cuatro metros respecto al precipio. Ahora, se sitúa casi 2,5 metros más lejos que donde estaba entonces, una medida tomada por razones de seguridad.

Dónde está el banco más bonito de Galicia y cómo llegar

Visitar esta atracción turística se ha convertido en uno de los grandes imprescindibles para los viajeros que llegan a Galicia desde todos los puntos del globo. Situado en una zona de acantilados de hasta 200 metros de altitud, se ubica muy cerca del conocido como Mirador de Coitelo, en Loiba, uno de los mejores puntos para observar la costa escarpada y la marea que llega al Cabo Ortegal y a Estaca de Bares.

Admirar las impresionantes vistas al Océano Atlántico que ofrece este singular enclave, ubicado en el municipio de Ortigueira (La Coruña), es una actividad al alcance de cualquier interesado. Se puede llegar hasta allí fácilmente en coche y suele haber aparcamiento de sobra para vehículos, por lo que tan solo tendrás que incluir en tu GPS la ubicación concreta de este lugar, conocido como «El banco más bonito del mundo».

Si, además, quieres conocer más a fondo los acantilados del Loiba y las peñas afiladas de esta zona, lo ideal es hacer la conocida como Ruta de las Algas. Este sendero, que discurre por la franja costera de Ortigueira, es lineal y tiene una distancia de 6 kilómetros de ida y otros 6 de vuelta, por lo que es una gran opción para los amantes de las excursiones que quieran visitar algunos de los rincones más bonitos y desconocidos de Galicia, incluyendo lugares como Pena Furada, Playa do Picón, Playa das Furnas o Playa do Carro.