Santiago ya tiene (sobre) precio: la capital gallega estrena tasa turística El TSXG niega al sector hotelero su petición de suspender la medida. Se une a La Coruña, que la aplica desde el lunes

La capital gallega estrena tasa turística, pese a la resignación del sector hotelero local. Visitar Compostela y pernoctar en uno de sus hoteles, albergues o viviendas turísticas exige desde hoy el pago del mismo tributo que La Coruña ya impone desde el lunes y que oscila entre un euro y dos y medio, en función del tipo y la categoría del establecimiento. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha zanjado la cuestión este martes, al rechazar la suspensión cautelar de la medida que había solicitado la Asociación Unión Hotelera Compostela (UHC) tras presentar un recurso contra ella, todavía pendiente de resolución. El colectivo argumentaba este verano, en conversación con ABC, que la propuesta se había elaborado sin diálogo real, con precipitación y penalizando «al que más aporta» a la economía local: «el turista que pernocta».

Raxoi plantea el impuesto como una herramienta de recaudación que sirva para mitigar el impacto que el turismo tiene en la ciudad y para invertir en el diseño de estrategias que promuevan su ejercicio sostenible. Si bien, esgrimía el presidente de la UHC, Esteban Iglesias, a su entender el perfil que «satura» la ciudad es más el de quien «pasa unas horas» en ella –llegando, frecuentemente, en grupos grandes– que el de quien se queda a pernoctar, que en ocasiones no pasa el día en la propia urbe y suele ser un turista «muy ordenado, con una conciencia cultural brutal». La fórmula de la tasa, insistían desde su asociación, «no está bien planteada» y el sector teme que se desincentive al modelo de visitante que «más aporta» a la ciudad.

Por este y otros motivos presentaron su recurso contra la tasa y pidieron suspender cautelarmente su entrada en activo –prevista inicialmente para agosto y que ya había sido retrasada por el Concello, buscando «flexibilizar» su instauración con las necesidades del sector–. Pero el TSXG ha resuelto este martes, mediante un auto frente al que no cabe presentar recurso, que la mantendrá en vigor porque entiende que no perjudica directamente a los hoteleros –ya que el pago lo asumen los turistas– y que suspenderla iría contra el interés público.

Primero, el tribunal aclara que el debate sobre si la tasa es legal o no se resolverá más adelante, en la sentencia definitiva, en tanto que considera que este no es «el momento procesal en que se deba analizar el fondo de la cuestión, ni de prejuzgar la validez o invalidez de la regulación impugnada». Lo que sí pondera el TSXG son los intereses en conflicto: considera que pesa más «el interés público inherente a las inversiones y a los gastos» que se financiarán con lo recaudado que la pretensión de la UHC de frenar la aplicación de la tasa.

En ese sentido, niega que se dé un «perjuicio económico inmediato y evidente» para la asociación o para los establecimientos que representa, puesto que los obligados a pagar la tasa no son ellos, sino sus clientes. Y, de hecho, los magistrados concluyen que, «mientras dure el procedimiento legal en marcha, no se generarán »perjuicios irreparables o de difícil reparación para los hoteleros« que puedan llegar a justificar la suspensión de la tasa.

Sin razones para suspenderla

En la misma línea se posiciona la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que el martes ha vuelto a insistir en que «no existe ningún criterio ni ninguna condición» para dar marcha atrás en la instauración de este tributo en la capital gallega. Ante preguntas de los medios durante una comparecencia en el Ayuntamiento, la regidora ha asegurado que «el proceso sigue adelante» y ha ratificado la previsión de que hoy comience a aplicarse. Su gobierno, ha defendido, ya presentó sus alegaciones al recurso interpuesto por la UHC, subrayando que «no concurren los requisitos para su suspensión». En la misma línea, la portavoz municipal, Míriam Louzao, había confirmado el lunes que no hay «ninguna cuestión que evite» la entrada en vigor de la medida en la fecha prevista.

«Hay un recurso judicial de una parte del sector hotelero y, una vez que se resuelva y que los juzgados decidan si hay medidas cautelares o no, eso podría modificar la situación», ha reconocido Sanmartín. Pero por ahora, a falta de una resolución judicial en sentido contrario, Raxoi mantiene su calendario para que el tributo empiece a cobrarse «con toda normalidad».