Las ayudas por los incendios podrán solicitarse la semana que viene

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que las ayudas a los damnificados por la oleada de incendios que asola la comunidad gallega podrán solicitarse a partir de la semana que viene, tras la reunión de un Consello de la Xunta extraordinario en Orense a propósito de esta cuestión. Al hilo ha señalado que los recursos con los que cuenta la Administración autonómica para hacer frente a las llamas siguen siendo insuficientes e instó al Gobierno central a actuar con celeridad, y no en «tres o cuatro días». «No pueden seguir llegando a cuentagotas», ha aseverado el presidente gallego.

Según sus cálculos, más de mil efectivos trabajan en estos momentos para sofocar los nueve incendios activos en Galicia, todos ellos localizados en la provincia orensana. Las labores de extinción se concentran en los dos que más preocupan: los de Larouco y Carballeda de Avia, donde Rueda ha celebrado que, por el momento, no haya ningún vecino evacuado de su domicilio, aunque sí confinado. Tampoco hay ninguna carretera de alta capacidad cortada, a la espera de otra reunión que se celebrará de manera inminente para valorar la posibilidad de que el tráfico ferroviario hacia la Meseta pueda recuperar su normalidad.

Rueda ha agradecido el trabajo de los funcionarios y responsables de las diferentes consellerías que han interrumpido sus vacaciones para poder poner en marcha estas ayudas cuanto antes, al mismo tiempo que ha criticado —sin ánimo de confrontación, asegura— que a día de hoy aún no se hayan hecho llegar a Galicia la mayoría de los recursos solicitados al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Voy a seguir desde luego cumpliendo con mi deber, reclamándole al Gobierno central la incorporación de los efectivos solicitados y comprometidos y reclamándolos para ya , no vale dentro de dos o tres días, no vale dentro de una semana, son necesarios ya y, por lo tanto no pueden llegar a cuentagotas«, ha criticado Rueda.

