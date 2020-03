Coronavirus Galicia El personal sanitario dispondrá de hoteles en todas las ciudades Para aquellos que no quieran exponer a sus familias o vivan lejos de sus centros

No son pocos, y así le consta a este diario, los profesionales sanitarios que se venían buscando ya la vida, desde el estallido de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, para limitar, cuando no eliminar, la estancia en sus domicilios, con el objetivo de no exponer a su entorno al patógeno. La Xunta, conocedora de las necesidades del sector crucial para derrotar al Covid-19, habilita una serie de establecimientos hoteleros, uno en cada una de las siete ciudades, en esta fase inicial, para que puedan pernoctar en lugar de hacerlo en sus domicilios. «Bien porque viven lejos y están trabajando, o simplemente porque quieren proteger al máximo a su familia, a los suyos», expuso este lunes Alfonso Rueda.

El vicepresidente autonómico encabezó una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que alumbró una medida que complementa la puesta en marcha previamente para, entre otros colectivos, trabajadores que continúan prestando servicios esenciales y necesitan disponer de alojamiento mientras se prolongue la situación actual de excepcionalidad. Más de 4.000 plazas en más de un centenar de establecimientos hoteleros, recordó el número dos del Gobierno gallego. Una «lista dinámica», que «se irá modulando», de la misma forma que queda abierta la puerta a ampliar el número de establecimientos para dar cobijo a los sanitarios. «Si fueran necesarios más, se irían habilitando más», sintetizó Rueda.

El Cecop también acordó que el reparto de material sanitario a los municipios se realizará a través de una plataforma logística, que evitará los desplazamientos para que cada concello disponga del equipamiento del que le surte la Xunta. Esto es: la ayuda, que comenzó a distribuirse la semana pasada, y continúa en la actual, «llegará directamente», resaltó Rueda, quien compartió reunión, por ser uno de los integrantes del Cecop, con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, a la sazón alcalde de Vilagarcía. Cuando haya concluido el reparto, los ayuntamientos gallegos habrán recibido más de 120.000 mascarillas, más de 25.000 trajes de protección y unos 350.000 guantes.

El vicepresidente hizo hincapié, durante su intervención posterior al cónclave matinal de la comisión de coordinación, en que actualmente «el único material que están recibiendo» los municipios gallegos es el que está «aportando la Xunta», que a su vez recurre a su «propio material». La causa, conocida: los suministros «comprometidos» desde La Moncloa siguen «sin llegar o sin llegar en cantidad suficiente», se lamentó por enésima vez desde San Caetano. La Xunta sortea este inconveniente porque «sabe perfectamente» que los concellos «desarrollan servicios importantes» que requieren de seguridad, por lo que, «dentro» de sus «posibilidades», el Gobierno autonómico se seguirá volcando con las entidades locales, igual que con servicios sanitarios y residencias. Varela advirtió que, pese a este reparto, «los concellos seguimos en una situación bastante precaria y necesitada».