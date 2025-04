Coronavirus España en directo: nuevos datos en Italia: 812 fallecidos en un día y récord de curados

5.53

La Municipalidad de Asunción desinfecta desde hace una semana las principales vías de la capital, así como otros puntos de importante afluencia de personas, para evitar la transmisión del coronavirus a través del mobiliario urbano, que ya ha dejado tres fallecidos y 65 casos confirmados de contagio en el país. Al caer la tarde, el edificio de la Municipalidad se convierte en el punto de encuentro de los funcionarios de la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), de la Policía Municipal y Nacional y, también del Departamento de Bomberos de la Policía Nacional.

5.24

El Gobierno de México declaró este lunes la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la epidemia de la COVID-19 y alargó hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, a fin de mitigar su dispersión y contagio. La COVID-19 ha provocado hasta el 30 de marzo 1.094 casos confirmados, 28 defunciones, 101 más que los 993 del domingo y 28 defunciones, ocho más que la víspera, informaron las autoridades sanitarias.

5.17

Corea del Sur anunció hoy que el curso escolar se iniciará el próximo 9 de abril tras cinco semanas de retraso debido al coronavirus, pero que las clases se realizarán a través de internet y no de manera presencial para así evitar que repunte el contagio. El primer ministro, Chung Sye-kyun, que es quien encabeza la unidad de respuesta nacional al coronavirus, anunció hoy la medida y también admitió que no todos los colegios podrán arrancar las clases a la vez dado que la instalación e implementación de los sistemas de clases a distancia se harán de forma progresiva.

4.19

El Banco Pichincha de Ecuador ha donado 10 millones de dólares para la adquisición de insumos médicos que contribuyan a detener la expansión del COVID-19 en su país, informó este lunes la entidad bancaria. En un comunicado precisa que el "Directorio de Banco Pichincha, reunido el pasado viernes 27 de marzo, aprobó una donación inicial por 10 millones de dólares para la compra de insumos médicos", a fin de contribuir a detener la expansión del virus, al tiempo que proteger al personal sanitario que atiende en los centros médicos.

3.54

El Banco Mundial (BM) pronosticó este lunes un brusco frenazo para la economía de China en 2020 debido al brote del coronavirus, con una estimación de crecimiento del 2,3 % en el escenario base y que sería de apenas el 0,1 % en el más negativo. Se trata de la primera proyección del BM tras la aparición de la pandemia del coronavirus y contrasta con el crecimiento del 6,1% en China en 2019.

3.38

China continúa registrando contagios procedentes del exterior, los llamados "importados", pese a haber puesto en marcha, el pasado sábado, un veto a los extranjeros a su acceso al país asiático, que hoy informó de una única muerte en todo el territorio. La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se detectaron 48 nuevos infectados por el coronavirus SARS-CoV-2, todos ellos provenientes de fuera de sus fronteras. Esto supone un incremento respecto a los 30 "importados" diagnosticados en la víspera.

3.31

Panamá acumula 27 muertos y 1.075 casos confirmados de COVID-19, tras sumar tres decesos y 86 contagios en las últimas 24 horas, dijeron este lunes sus autoridades, que dictaron medidas para endurecer el confinamiento obligatorio vigente desde el 25 de marzo. En la rueda de prensa en la que se actualizan las cifras, las autoridades sanitarias dijeron que 888 pacientes están en aislamiento domiciliario con síntomas leves y 152 hospitalizados, de ellos 43 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el resto en planta.

3.14

El estado de Nueva York, el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos, trabaja a contrarreloj a la espera de un "tsunami" de contagios mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, antepuso este lunes "salvar vidas" a reactivar la economía al superarse los 160.000 positivos en el país y más de 3.000 muertos. "El tsunami está llegando; lo sabemos. Es el momento de reunir suministros y prepararse", reconoció este lunes el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo.

3.07

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió este lunes, en una entrevista con la cadena televisiva RedeTV!, que "algunos gobernadores" de su país podrían estar inflando los números de muertes por COVID-19 para justificar las medidas restrictivas que han adoptado a fin de frenar la enfermedad. "Parece que hay interés por parte de algunos gobernadores en inflar el número de óbitos por el virus", expresó el mandatario al ser preguntado sobre unos bulos que ponen en duda las cifras oficiales divulgadas por las autoridades sanitarias de los estados brasileños.

3.02

El Ministerio de Salud de Ecuador elevó este lunes a 62 la cifra de muertos por coronavirus en su país, pero anunció, por primera vez desde que empezó la crisis por esta enfermedad en suelo ecuatoriano, el pasado 29 de febrero, que se ha dado el alta hospitalaria a 54 contagiados. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una rueda de prensa virtual, señaló además que hay 1.966 casos positivos y 3.232 con sospecha de padecer la enfermedad.

2.53

Argentina experimentó este lunes el que hasta el momento es el día con más casos de coronavirus confirmados en el país, con 146, para elevar los positivos a 966; mientras que cuatro personas murieron, lo que hizo crecer el total de decesos a 24. En el día después de que el presidente, Alberto Fernández, anunciase la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta después de Semana Santa, Buenos Aires (36) y su provincia homónima (34), lideraron de nuevo los casos confirmados en Argentina, siendo ambos lugares en los que la transmisión comunitaria ya fue confirmada hace varios días.

2.42

Cerca de un millar de españoles regresaron a su país tras declararse la emergencia sanitaria por COVID-19 en Ecuador, en cuatro vuelos de Iberia cuyas plazas fueron concertadas bajo la gestión de la Embajada y Consulados de España en el país. Así lo explicó este lunes a Efe el embajador español en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui, que precisó que en esos vuelos han viajado un total de 1.446 personas, 367 de las cuales lo hicieron en el último de ellos que hoy hizo la ruta Quito-Guayaquil-Madrid.

2.17

El anuncio sobre una vacuna experimental contra la COVID-19 y el cambio de postura de Estados Unidos sobre el confinamiento en el país trajo un poco de esperanza este lunes a América, en donde los casos confirmados de coronavirus superan ya los 180.000. En medio de la incertidumbre por de la expansión global de la pandemia y pese al aumento de fallecimientos en toda la región, el anuncio de una farmacéutica sobre el inicio en septiembre de pruebas en humanos su vacuna experimental contra el COVID-19 ha sido la noticia positiva, o por lo menos eso evidenció Wall Street.

2.09

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la economía es su "segunda prioridad", anteponiendo ahora "salvar vidas" cuando los casos de COVID-19 superan ya los 160.000 en el país. "Bueno, (el confinamiento) es muy malo para la economía, pero la economía es el número 2 en mi lista. Primero, quiero salvar muchas vidas", aseguró Trump durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca.

1.48

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes que ha llegado el momento de multar a todos aquellos ciudadanos que no respeten el distanciamiento social impuesto en la Gran Manzana con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Las multas, según señalan los medios locales, serán de entre 250 y 500 dólares, mientras que el alcalde apuntó también que si es necesario está dispuesto a cerrar zonas de recreo infantiles y parques, que están siendo especialmente vigiladas por las fuerzas de seguridad, ya que son de los pocos espacios abiertos de los que se pueden disfrutar en la abarrotada ciudad.

1.40

Un estudio, elaborado por universidades británicas a partir de datos de la expansión de la COVID-19 en China, estima que la tasa de mortalidad de la enfermedad es del 0,66 %, si se tiene en cuenta que una parte de las infecciones no llega a confirmarse. Si se analizan únicamente los casos confirmados, la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 sería del 1,38 %, según el trabajo publicado hoy lunes en la revista "The Lancet Infectious Diseases", desarrollado en base 70 117 casos clínicos diagnosticados en China.

1.15

Un vuelo de Iberia que partirá en la madrugada de mañana martes al miércoles desde La Habana hacia Madrid será el último vuelo directo a España programado desde el país caribeño, y por tanto también la última oportunidad de regresar a casa sin escalas para los 900 turistas españoles aún en la isla. El vuelo que partirá desde el aeropuerto internacional José Martí de la capital cubana será operado por un Airbus 330/300 con capacidad para 280 pasajeros, indicó a Efe una fuente de la aerolínea.

1.05

Los casos de coronavirus en Colombia subieron este lunes a 798 al confirmarse 96 nuevos contagios, el mayor crecimiento en un solo día, mientras que cuatro fallecimientos aumentaron a 14 el total de muertes, informó el Ministerio de Salud. De los nuevos fallecimientos, dos ocurrieron en Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste) y son los de un hombre de 51 años y otro de entre 60 y 69 años.

0.57

Un vuelo especial de Iberia despegó este lunes desde Santo Domingo con 292 pasajeros, en su mayoría españoles, con rumbo a Madrid, en el tercer vuelo que efectúa la compañía desde que la República Dominicana cerró sus fronteras el pasado día 19 por el coronavirus. En total casi 900 personas, de la que 750 son ciudadanos españoles, han viajado en esos tres vuelos especiales fletados por Iberia en colaboración con las autoridades españolas, según fuentes diplomáticas consultadas por Efe.

0.38

Ford y GE Healthcare producirán en los próximos cien días 50.000 respiradores de bajo coste en una de las plantas del fabricante de automóviles en Michigan, según un plan dado a conocer este lunes. El fabricante de automóviles podrá producir 30.000 respiradores más al mes una vez que complete el primer lote de 50.000 unidades. La producción en la planta de Rawsonville (Michigan) se iniciará en la semana del 20 de abril. El fabricante de automóviles espera producir 1.500 unidades para finales de abril, 12.000 para finales de mayo y 50.000 para el 4 de julio.

23.32

La cifra de fallecidos a causa de la COVID-19 en Brasil llegó este lunes a 159, con un aumento de 23 en relación a la víspera, en tanto que el número de casos asciende ya a 4.579, según datos divulgados por el Gobierno. El número de pacientes aumentó en 323 durante las últimas 24 horas y, según consideró el Ministerio de Salud, tanto en relación a los casos como a los fallecidos existe una "curva creciente" que deberá mantenerse durante las próximas semanas, hasta llegar al llamado pico de la enfermedad.

23.15

Las autoridades de Costa Rica informaron que el país acumula hasta este lunes un total de 330 casos positivos de coronavirus COVID-19, 16 más en las últimas 24 horas, y anunciaron medidas para atender a la población más vulnerable. El ministro de Salud, Daniel Salas, expresó en conferencia de prensa virtual que del total, 160 son mujeres y 170 hombres entre los 1 y 87 años. Además dos personas han fallecido y cuatro están recuperadas, desde que se confirmara el primer caso el 6 de marzo.

22.39

El Gobierno de Botsuana, uno de los pocos países de África y el mundo en los que aún no había casos de coronavirus , ha confirmado los primeros tres contagios, inform Europa Press. El ministro de Sanidad, Lemogang Kwape, ha señalado que los tres pacientes, dos hombres y una mujer, se encuentran en aislamiento en un hospital de la capital, Gaborone. «Viajaron a Reino Unido y Tailandia. Están en condición estable», ha dicho, antes de agregar que los tres han sido trasladados al hospital desde el aeropuerto, según ha informado el diario 'The Monitor'. El vicepresidente de Botsuana, Slumber Tsogwane, anunció el 24 de marzo el cierre de las fronteras del país para intentar evitar la propagación de la pandemia.

22.27

De baja casi una cuarta parte de los guardias civiles que trabajan en la prisión de Herrera de la Mancha. Lea aquí la noticia completa .

22.00

«Quedaos en casa, manteneos seguros», la Gran pirámide de Gizeh ha servido de pantalla de protección el lunes por la tarde para mandar un mensaje dedicado a la lucha contra el coronavirus.

21.45

El Gobierno de Bulgaria ha aprobado este lunes una orden que hace obligatorio que los ciudadanos hagan uso de mascarillas cuando estén en estén fuera de sus viviendas, en un intento de contener la propagación del coronavirus.

21.40

21.30

Casi una cuarta parte de los guardias civiles que trabajan en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), está de baja y en cuarentena por dar positivo en coronavirus o por síntomas de infección. Eso es, 18 de los 78 componentes de la plantilla de esa unidad, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Dos están hospitalizados y otro compañero, Francisco Javier Collado, murió. «Nos parece una situación especialmente grave ya que, a pesar de estos números, solo se han hecho pruebas de diagnóstico de la enfermedad a una treintena de la plantilla», aseguran desde la AUGC. El resto de la plantilla no ha sido sometido al test, «aun viendo que se trata de una unidad especialmente afectada y un posible núcleo importante de contagio», advierten. Siga leyendo aquí la noticia .

21.10

El sindicato de inquilinos de Madrid y Barcelona ha convocado una huelga de alquileres en toda España a partir del 1 de abril «ante el abandono gubernamental» ante la crisis del coronavirus. Así lo ha señalado en un comunicado, donde asegura que esta campaña, bajo el nombre «#SuspensiónAlquileresYA», se ha puesto en marcha después de que haya recibido más de 8.000 correos electrónicos de personas que no podían hacer frente al pago de la mensualidad en el cuarto mes del año. «Nos encontramos a tan solo 48 horas del día en el que miles de familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus se verán obligados a pagar alquileres inasumibles», ha remarcado. Siga leyendo aquí la noticia .

20.55

La mujer fue multada en cinco ocasiones en los días 16, 22, 23, 24 y 26 de marzo tras ser detectada por los agentes en la vía publica, fuera de las situaciones contempladas en el real decreto aportando razones como «necesitaba estirar las piernas» o «me agobio en casa», entre otras. El día 27, esta mujer domiciliada en Madrid, fue vista por los agentes en la calle Barquillo, en el distrito Centro, emprendiendo la huida a la carrera. Siga leyendo aquí la noticia .

20.45

El Ejército acudirá en ayuda del Ayuntamiento de San Cugat del Vallés (Barcelona), institución que en las últimas horas ha solicitado al Ministerio de Defensa la presencia de los militares para que trabajen en la desinfección de los espacios públicos de la localidad. Se da la circunstancia de que San Cugat es el primer municipio con un alcalde de ERC que pide ayuda al Ejército. Siga leyendo aquí la noticia .

20.30

La Xunta interviene dos residencias privadas en el área de Vigo por su alto número de contagios .

20.00

Según un estudio del Imperial College de Reino Unido, en los once países estudiados, desde el principio de la epidemia, unas 59.000 vidas se han salvado gracias a las medidas de confinamiento. En Italia y en España, donde más se ha reproducido la pandemia, se han evitado 38.000 y 16.000 fallecimientos, respectivamente.

19.40

Llega a Madrid el avión A400M del Ejército con 14 toneladas de material sanitario procedente de China. Siga leyendo aquí la noticia.

19.20

El Sindicato Médico ha denunciado la «falta de medicinas a nivel de cuidados intensivos» entre las que cita la «anestesia para sedar a los enferemos graves de coronavirus» en centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. En concreto, el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas, ha explicado que estas carencias se han detectado este mismo lunes en «varios puntos de España» y ha especificado los casos del Hospital General de Castellón y en el Hospital General de Alicante. Informa Alberto Caparrós . Siga leyendo aquí la noticia .

19.10

El Partido Popular de Baleares, que preside Biel Company, ha exigido este lunes el cese o la dimisión de la gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y concejal del Ayuntamiento de Santa Eugènia, Cristina Ballester, por «haberse saltado el decreto del estado de alarma e incitar a hacerlo durante la 'vermutada' que han montado este domingo desde el Ayuntamiento de Santa Eugènia». El Ibavi es un organismo que depende del Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol. Informa Josep María Aguiló. Siga leyendo aquí la noticia .

19.05

Las ocho aerolíneas a las que Facua denuncia por «negarse» a devolver el dinero de los vuelos cancelados. Continúa el debate entre aerolíneas y pasajeros sobre la devolución del dinero de los billetes de los viajes cancelados por el coronavirus. Siga leyendo aquí la noticia .

19.00

Así se ha habilitado la morgue en la Ciudad de la Justicia .

18.50

Los últimos datos confirman que en Italia se ralentiza la curva de la epidemia, pero el drama de la epidemia del coronavirus no da tregua: 812 han sido las víctimas en las últimas veinticuatro horas. Se eleva así a 11.591 el total de muertos, y a 101.739 las personas contagiadas desde el inicio de la epidemia del coronavirus, el 21 de febrero, según el boletín oficial de Protección Civil. Se trata de números que no eran imaginables hace un mes. Dentro de la tragedia, hay una noticia positiva: En un día se han infectado 4.050. Ayer fueron 5.217, y hace 4 días se superan los 6.100. Crecen sustancialmente los curados, 1.590 en un solo día. Mientras, los «actualmente positivos», es decir, el número de quien está infectado por ahora, desciende en picado: En la jornada del lunes han sido 1.648, mientras hace tan solo cuatro días fueron 4.500. Se rebaja así la tensión en los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. En efecto, los nuevos ingresados en las UCI han sido 75, pero se trata de un número en constante descenso en los últimos días. Informa Ángel Gómez Fuentes . Siga leyendo aquí la noticia .

18.40

La Asociación de los Medios de Información (AMI), la Asociación de Revistas de Información (ARI), la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) y la Comisión Nacional de Vendedores de Prensa recuerdan que los quioscos están autorizados por el Real Decreto Ley (RDL) 10/2020, de 29 de marzo, a realizar la venta de periódicos y revistas. Esta reacción se produce tras comprobar que en algunos municipios de España las fuerzas de seguridad han comunicado a los ciudadanos que no está autorizada la salida del domicilio para adquirir la prensa, algo que sí recoge la nueva regulación . Siga leyendo aquí la noticia .

18.20

El gobierno prepara un «fondo de emergencia» de 10.000 millones de euros, para sostener a seis millones de trabajadores con dificultades para acogerse al paro y a una asistencia social. De ese Fondo de emergencia les llegaría a cada uno un bono de 1.600 euros para dos meses, abril y mayo (800 por mes). El gran debate está ahora sobre qué hacer para ayudar a las personas que perciben unos ingresos en negro y que, a causa de la crisis del coronavirus, están en muy grave dificultad económica, pues sus actividades se han cerrado completamente. Informa Ángel Gómez Fuentes . Siga leyendo aquí la noticia .

18.00

Los muertos por coronavirus en Reino Unido alcanzan los 1.408. En un solo día se han producido 180 decesos, según los últimos datos de las 17 horas hora local.

17.45

Tedros ha resaltado que resulta vital asegurar la libre circulación de productos sanitarios contra el Covid-19 para "salvar vidas y frenar los impactos sociales y económicos de la pandemia". El dirigente del organismo sanitario de Naciones Unidas ha hablado este lunes con los ministros de Comercio de los países del G20 acerca de cómo hacer frente a la escasez crónica de equipo de protección personal y otros suministros médicos esenciales. «Seguimos alentados por los signos de solidaridad mundial para enfrentar y superar esta amenaza común. El compromiso de los países del G20 de trabajar juntos para mejorar la producción y el suministro equitativo de productos esenciales demuestra que el mundo se está uniendo».

17.40

17.30

Personal investigador de la Unidad Mixta en Imagen Biomédica de FISABIO (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana) y el CIPF (Centro de Investigación Príncipe Felipe) ha creado una base de datos en abierto para aplicar Inteligencia Artificial en la detección precoz de neumonía provocada por el COVID-19 a partir de una radiografía simple de tórax. Siga leyendo aquí la noticia .

17.10

El presidente de Estados Unidos reconoció por primera vez que el número de muertos por el coronavirus podría pasar de 100.000 en el país. Añadió que si EE.UU. se queda por debajo de esa cifra «todos habremos hecho un gran trabajo». Este mismo mes, el 9 de marzo, trataba de quitarle importancia a la epidemia y decía el año pasado la gripe común había matado 37.000 personas en el país y que, en ese momento, solo había 546 casos confirmados de coronavirus y 22 fallecido. «¡Pensad en eso!», decía a sus millones de seguidores en Twitter antes de asegurar que el Gobierno «está preparado» y que el virus «se irá». Informa Javier Ansorena. Siga leyendo la noticia aquí .

17.05

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), en colaboración con Telefónica, Cisco e IBM, facilitará 20.000 líneas móviles a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior con dificultades para continuar su formación de manera telemática durante el estado de alarma.

17.00

El Hospital Universitario de Móstoles, junto al 12 de Octubre, han empezado a reutilizar las batas de plástico resistentes al líquido de los sanitarios, después de que estas sean sometidas a un exhaustivo proceso de termo desinfección. «De esta forma, se lavan todas las posibles a 90 grados y, tras secarlas y doblarlas convenientemente, se vuelven a poner a disposición de los sanitarios», han señalado a Europa Press fuentes del Hospital de Móstoles.

16.50

La University College London (UCL), el University College Hospital de Londres y Mercedes Formula One han logrado diseñar en tiempo récord un dispositivo que suministra oxígeno a los pulmones sin necesidad de utilizar un respirador tradicional y que permitirá tratar a pacientes con coronavirus sin necesidad de que ingresen a una unidad de cuidados intensivos (UCI). Siga leyendo la noticia aquí .

16.35

Un 87 por ciento de los residentes del estado de Nueva York (EE.UU.) aprueba la forma en que el gobernador Andrew Cuomo está enfrentando la crisis del coronavirus, que ha contagiado a cerca de 60.000 personas y causado la muerte de un millar.

16.30

Los Mossos d'Esquadra han decomisado 200 mascarillas que se vendían sin permiso en un quiosco del distrito del Eixample de Barcelona a un precio de entre 1 y 6 euros la unidad.

16.25

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este lunes de que «una profunda recesión en Europa es ya inevitable» en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, ya que cada mes de cuarentena económica resta un 3 % del PIB anual. «En las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto representan cerca un tercio de la producción. Esto quiere decir que cada mes que estos sectores siguen cerrados se traduce en una caída del 3% en el producto interior bruto anual (PIB)», afirmó el director del Departamento de Europa de la institución, Poul Thomsen.

16.20

El rey Salmán de Arabia Saudí ha ordenado este lunes que toda la población en país, incluidos aquellos en situación irregular, reciban tratamiento médico gratuito ante el coronavirus.

16.15

La línea de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) en la que se ensambla normalmente el León ha sustituido estos días los coches por los respiradores en un ejemplo más de la colaboración de la industria con el sistema sanitario público en la lucha contra el COVID-19.

16.10

El Ejército de Tierra está montando un hospital de campaña en el exterior del Gregorio Marañón, con una capacidad para 65 camas, ampliables, para atender a pacientes con coronavirus con síntomas leves y «aliviar las urgencias» del centro sanitario. Este hospital de campaña, integrado por siete carpas, estará gestionado por la gerencia del hospital junto con Médicos del Mundo, una organización no gubernamental con experiencia en infecciones por sus intervenciones en epidemias en todo el mundo. Fuentes del Ministerio de Defensa han detallado por su parte que están poniendo en marcha la infraestructura, el contenedor de aseo y el grupo electrógeno para que este hospital de campaña, que estaría terminado el lunes por la tarde, pueda funcionar ya desde el martes.

16.05

16.00

La coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, ha alertado este lunes a la América rural de la posible llegada del coronavirus y ha insistido en que debe permanecer «atenta y preparada» para lo peor. «Aunque penséis que no va a llegar tenéis que estar preparados», ha manifestado antes de asegurar que «el virus se puede extender a las zonas más recónditas con casos asintomáticos y leves». «Hasta que no llega a los grupos más vulnerables no ves las hospitalizaciones», lo que podría ser «demasiado tarde» para frenar las consecuencias del Covid-19.

15.50

El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el fallecimiento por coronavirus en menos de 24 horas de dos trabajadores en residencias de mayores en Madrid. Muertes que, dice el sindicato, se podrían haber evitado «con los medios de protección adecuados».

15.40

Los jefes de servicio de medicina intensivistas de hospitales y públicos y privados de Madrid ha enviado una carta exponiendo la situación crítica que viven las UCI. «Preocupa el hecho de que los propios profesionales no dispongan de información oficial y contrastada del número real de camas disponibles y de disponibilidad de traslado [...] así como las previsiones de respiradores disponibles para afrontar los próximos días y de personal para dichos equipos en caso de que estén disponibles», indican.

15.30

El Gobierno de Bélgica ha asegurado este lunes que castigará con la mayor "severidad" a quienes tosan o escupan a agentes de policía pretendiendo estar infectados con coronavirus, así como a quien intente contaminar alimentos. «Los últimos incidentes en los que los agentes de policía son escupidos en la cara son absolutamente inaceptables, demuestran una incomprensible falta de respeto, mientras que estos hombres y mujeres realizan tareas importantes para todos nosotros», declaró el ministro del Interior, Pieter De Crem.

Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) denuncian el caos de coordinación y material en el macrohospital creado en el recinto ferial de Ifema. Siga leyendo aquí .

15.15

El primer ministro interino de Israel, Benjamín Netanyahu , y su equipo más cercano de asesores han iniciado un periodo de siete días de cuarentena, según adelantó el Canal12 de la televisión israelí. Se trata de una medida “de precaución”, informó la oficina de un Netanyahu que es la persona que lidera la lucha contra la pandemia en Israel. Rivka Paluch, asesora del primer ministro en el parlamento en temas relacionados con la comunidad ultraortodoxa, dio positivo y por ellos se decidió el aislamiento de Netanyahu y el resto de su equipo. A lo largo de esta jornada está previsto que el dirigente del Likud se haga la prueba para conocer si es o no positivo. La noticia se produce en mitad de las conversaciones entre Netanyahu y Gantz para acordar un gobierno de unidad que acabe con más de un año de inestabilidad política en el país. Informa Mikel Ayestaran.

15.08

Finaliza la comparecencia de Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska.

15.06

Dice Illa que el Gobierno «está concentrado en controlar la epidemia», aunque no confirma que se vaya a prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril.

15.05

«Tanto el sistema sanitario español como el conjunto de los servicios públicos están haciendo frente de la mejor manera posible a la situaciuón. Y lo que es controlable de la situación el Gobierno lo está controlando», dice Illa, palabras que suscribe Marlaska. «La situación está controlada dentro de la excepcionalidad», dice el ministro de Interior.

15.02

Habla Marlaska de las peticiones para que haya patrullas conjuntas en algunas localidades, pero aún no concreta detalles.

15.00

Asegura Illa que España es de los países que más test de coronavirus hace, sobre 15.000 o 20.000 diarios.

14.58

Sobre una posible denuncia de policías y guardias civiles contra Interior, el ministro asegura que los agentes tienen el material de protección que se requiere en esta situación. «Desde el primer momento han gozado de los elementos de protección necesarios y precisos para el ejercicio de sus funciones».

14.57

«Los datos que hemos dado estos últimos días ofrecen una ventana de esperanza», reitera Illa.

14.54

Marlaska asegura que se garantiza que los ciudadanos puedan salir de casa para actividades esenciales, entre ellas la compra del periódico, que es algo esencial. Pide que se aproveche la salida de casa para adquirir todo lo que se necesite.

14.51

Habla Illa de «esfuerzo de solidaridad» entre comunidades autónomas, aunque asegura que aún no ha habido pacientes entre comunidades, sí de material. Sobre el traslado de pacientes, el ministro asegura que no se descarta nada y se hará «aquello que resulte más conveniente».

14.49

Marlaska expresa sus condolencias por el fallecimiento de un funcionario del Centro Penitenciario de Alicante por coronavirus.

14.48

«No va a haber ningún problema de abastecimiento», afirma el ministro de Interior.

14.45

Asegura el ministro de Interior que el decreto ha entrado en vigor hoy. «No hay ninguna duda, no hay ninguna moratoria», dice, aunque reconoce que se permite que los trabajadores que no puedan «interrumpir de modo inmediato la actividad» lo cumplan a partir de mañana.

14.43

El objetivo del decreto, dice Marlaska, es reducir la movilidad. «Hemos hecho un esfuerzo importante durante dos semanas que ha llevado a que la movilidad se redujera entre semana en un 70% y los fines de semana en un 80%», dice Marlaska, aunque habla de un «esfuerzo suplementario» para que el sistema de sanidad no se sature.

14.42

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que se está reduciendo de forma «sensible» la movilidad en las entradas a las grandes ciudades.

14.41

Illa anuncia otra dotación de mil millones de euros para hacer frente a la crisis.

14.40

«En España no se está enfrentando salud y economía. Para que haya economía tiene que haber salud», asegura el ministro de Sanidad, refiriéndose a las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno.

14.38

Hoy llega el primer avión con material comprado por el Gobierno, asegura el ministro de Sanidad. Antes de distribuir los test, dice Illa, se validarán para comprobar que sean efectivos.

14.38

La presión en el sistema hospitalario, dice Illa, sigue siendo muy alta, especialmente en las UCI.

14.37

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explica que por los datos se puede afirmar «con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico estamos muy cerca de él».

14.36

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha puesto en cuarentena a la espera de conocer el resultado de la prueba diagnóstica a la que se ha sometido para saber si ha contraído el coronavirus, según ha informado este lunes su oficina. Netanyahu se ha hecho el test del Covid-19 después de que este lunes se confirmara que su asesora para asuntos parlamentarios, Rivka Paluch, ha dado positivo, señala la nota oficial.

14.34

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este lunes una querella criminal contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente, de lesiones y de prevaricación, al permitir que se celebrara la manifestación del 8-M con motivo del Día internacional de la Mujer a pesar de la epidemia de coronavirus. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha interpuesto en los juzgados de instrucción madrileños dado que entienden que son los competentes para dirimir sobre el asunto dado que la manifestación se celebró en la capital, y resaltan en la descripción de los hechos que dicho acto multitudinario «fue alentado no solo por los medios de comunicación, sino también por el Gobierno de la Nación, con asistencia de varios miembros del Ejecutivo».

14.27

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ultima un plan para facilitar que escolares de familias sin recursos tecnológicos puedan continuar el curso académico a través de teléfonos móviles durante la interrupción de las clases decretada para frenar la pandemia del coronavirus. Según la estimación del propio Ministerio, aproximadamente el 10% de los estudiantes no están siguiendo la educación 'online'. Desde hace días, el Ministerio dirigido por Isabel Celaá busca junto con operadoras de telefonía móvil una fórmula para que los niños y niñas de hogares sin ordenador o sin conexión a internet no se queden descolgados tras dos semanas sin actividad lectiva presencial. Una situación que, según la propia ministra Celaá, se puede prolongar hasta «mayo o junio».

14.14

El músico de country y folk Jonn Prime se encuentra hospitalizado desde el pasado jueves tras una aparición repentina de síntomas de coronavirus, según se informa desde sus redes sociales. El artista de 73 años fue intubado en la noche del sábado y su estado es crítico: «Son noticias duras. Pero muchos de vosotros habéis amado y apoyado a John durante los años, así que queríamos que lo supiérais y daros la oportunidad de mandar más de ese amor y apoyo ahora», añaden.

14.04

El Papa ha recibido este lunes 30 de marzo al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en una audiencia privada marcada por la pandemia global por el Covid-19. El encuentro se ha producido en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, lugar habitual de reunión con los jefes de Estado y de Gobierno. Se trata de la primera reunión del Pontífice con un jefe de Gobierno desde que estallasen los contagios por coronavirus en Italia. El encuentro bilateral tiene lugar cuando Italia cuenta casi 100.000 contagios y 10.000 víctimas mortales.

13.55

La consejera de Salud de la Generalitat catalana, Alba Vergés, ha explicado este lunes en rueda de prensa que el 84% de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas por pacientes diagnosticados con coronavirus, y ha añadido que siguen incrementando su capacidad.

13.54

El Consejo de la Unión Europea (UE) dio este lunes luz verde al uso de 37.000 millones de euros del presupuesto comunitario para movilizar inversiones durante la pandemia de coronavirus, en línea con la propuesta en ese sentido de la Comisión Europea y tras su aprobación en el Parlamento Europeo. Las decisiones tomadas hoy modifican las normas de fondos estructurales y de inversión y extienden el alcance del fondo de solidaridad de la UE, explicó la institución en un comunicado.

13.50

La sede del Instituto Cervantes de Nueva Delhi acoge desde la madrugada de este domingo a los 19 primeros turistas españoles que se encuentran en la India a la espera de ser repatriados, según ha informado la institución. Otros 11 españoles también llegados a la capital india desde el Estado de Rayasthán prefirieron alojarse en un hotel de la ciudad. Los españoles, todos ellos en buen estado y sin síntomas del Covid-19, proceden de ciudades como Pushkar, Ajmer o Jaipur. La mayor parte de los alojados en el Cervantes son viajeros experimentados, mayores de 50 años, que llevaban cierto tiempo -incluso meses- en ael país. También hay personas más jóvenes de 30-40 años, así como una familia con un niño de cuatro años de edad.

13.44

Johnson & Johnson cree que su vacuna contra el coronavirus podría iniciar los ensayos en humanos en septiembre, de manera que estaría disponible para su uso a principios de 2021.

13.35

La Guardia Civil ha multado a una familia de Madrid por ir de excursión a la cala del Ambolo de Jávea (Alicante). La familia se enfrenta a una multa que puede oscilar de los 601 a los 30.000 euros por saltarse el confinamiento. Según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado este lunes, se trata de una familia con tres hijos y su asistente de hogar que fueron sancionados por ir ayer domingo de excursión a la playa.

13.26

Madrid ha celebrado a las 12:00 de este mediodía un minuto de silencio por las personas fallecidas por el coronavirus, un homenaje que será repetido a diario al tiempo que las banderas permanecerán izadas a media asta de forma indefinida en los edificios públicos. De esta forma ha comenzado el «luto oficial» decretado por la Comunidad de Madrid, que en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es un «homenaje» para tener presente «a todas las víctimas en España y en todos los países afectados».

13.20

Esta ayuda económica se destinará fundamentalmente a cubrir las necesidades sanitarias más prioritarias para combatir la enfermedad, mediante la compra de equipamiento médico crítico para diferentes hospitales.

13.15

David Cummings, principal asesor del primer ministro británico, Boris Johnson, ha desarrollado síntomas de coronavirus durante el fin de semana y se ha confinado en su casa. Cummings, promotor de la campaña para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) durante el referéndum del Brexit, seguirá en contacto con el Ejecutivo mientras se encuentre en aislamiento, confirmó este lunes un portavoz del Gobierno.

13.07

Las autoridades de Tailandia han anunciado este lunes que la isla de Phuket, la más grande del país, ha sido puesta en cuarentena para contener el contagio de coronavirus en el que es un destino muy popular entre miles de turistas. La cuarentena estará vigente al menos durante un periodo de un mes, según el gobernador, Pakkapong Taweepat. Los vehículos y embarcaciones encargadas de entregar bienes y servicios esenciales están exentos de las prohibiciones.

13.01

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una página web para realizar donaciones a la sanidad regional para hacer frente a la crisis del coronavirus. Es la página http://donamadrid.madrid.

12.49

La Orquesta Nacional de Francia (ONF, Radio France) participa a su manera en el diálogo cívico grabando a distancia un fragmento del legendario «Bolero» de Maurice Ravel para ofrecerlo al gran público, confinado. Bajo la dirección musical de Emmanuel Krivine, los componentes de la ONF se presentan individualmente. Y, a continuación, la interpretación «individual» del trabajo común, colectivo, se graba y difunde a través de «Youtube». El «Bolero» de Ravel está dedicado a la bailarina rusa Ida Rubinstein, que se instaló en París con los famosos Ballets Rusos de Serge Diaghilev. Entre los historiadores de la música suele repetirse que la popularidad excepcional del «Bolero» de Ravel «oculta» una originalidad música muy fuera de lo común. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal en París.

12.42

Sobre el uso de mascarillas, explica Sierra, está la quirúrgica, que debería ser usada por personas con síntomas para proteger a los demás, y las FPP2 o FPP3, que protegen de ser infectado, que es la que deberían utilizar los profesionales sanitarios. «Si uno camina por la calle no tiene riesgo por el aire de que se transmita», aclara.

12.42

Villarroya explica, sobre el avión con material que llega hoy, que hay un millón de test rápidos y material de protección como mascarillas.

12.40

Hay más de 12.000, en concreto, 12.298, profesionales sanitarios que han dado positivo por coronavirus, según explica María José Sierra. La inmensa mayoría, dice, están recuperándose en sus casa con atención domiciliaria, y «en general están teniendo muy buena evolución».

12.37

Explica el comisario principal de la Policía Nacional que desde el inicio del estado de alarma han descendido un 40% los casos de violencia de género.

12.35

Asegura Sierra que se está trasladando material entre comunidades para las que tienen mayores necesidades. Se está valorando también el posible traslado de pacientes entre comunidades, ante el límite de las capacidades de las unidades de cuidados intensivos.

12.32

María José Sierra reitera su preocupación por las unidades de cuidados intensivos. Madris y Cataluña ya están en el límite de sus capacidades de UCI, dice Sierra.

12.31

«Son cifras buenas y esperanzadoras que esperamos que se mantengan en el tiempo», dice Rallo.

12.28

María José Rallo, secretaria general de Transportes, explica que la movilidad del fin de semana ha sido algo por debajo de la del fin de semana anterior. Además, en la hora punta de esta mañana, explica, el nivel de utilización de Cercanías de Madrid ha sido un 40% inferior al lunes pasado.

12.26

Recomienda Santiago ver las recomendaciones de la Guardia Civil sobre el uso de redes sociales para evitar fraudes relacionados con el coronavirus.

12.24

Sobre el control del tráfico, dice Santiago, se han llevado a cabo 7.096 controles este fin de semana.

12.24

José Manuel Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, explica que la Guardia Civil focaliza su trabajo en la vigilancia del cumplimiento del nuevo decreto. Las sanciones desarrolladas ayer, dice, permitieron identificar a 62.056 personas y proceder a la interceptación de más de 2.100 vehículos y se detuvo a 21 personas por los delitos de resistencia y desobediencia.

12.22

Pide el comisario principal no abrir la puerta de los domicilios a ningún desconocido, pues hay personas que están aprovechando la situación para cometer robos, con la excusa, por ejemplo, de que reparten mascarillas y guantes.

12.20

Informa González de un nuevo bulo que circula por Twitter asegurando que la aplicación creada por el Gobierno para informar sobre la situación del coronavirus es una herramienta para geolocalizar a los ciudadanos.

12.18

González explica que en las últimnas 24 horas se ha detenido a 63 personas y se han puesto 4.810 sanciones. En Ceuta, hay un hombre en prisión que se escapó del hospital tras haber sido diagnosticado con neumonía.

12.15

José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional, reitera el compromiso «absoluto» de la Policía Nacional para acabar con la pandemia. La Escuela Nacional de Policía, dice, dispone desde hoy de 132 camas para atender a pacientes leves.

12.14

También participan las Fuerzas Armadas en el traslado de fallecidos al Palacio de Hielo de Madrid, explica el Jemad.

12.12

Miguel Villarroya, Jemad, explica que los militares siguen en tareas de desinfección de estaciones, aeropuertos, hospitales, centros de salud y 157 residencias de mayores. Hasta la fecha, dice, se han realizado 1.353 intervenciones en residencias de toda España.

12.10

«Lo que más nos preocupa ahora es la presión sobre las UCI», dice Sierra, que dice que la presión en las próximas semanas va a ser importante.

12.08

María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, sustituye hoy a Fernando Simón. Desde el día 25 de marzo, explica, se observa un cambio de tendencia en el incremento de casos diarios, bajando a un 12%.

11.50

El Mossad, servicio de inteligencia israelí, sigue comprando material en el exterior para combatir al coronavirus en Israel. El director de la agencia. Yossi Dohen, confirmó al diario The Jerusalem Post la llegada al país de 10 millones de máscaras, además de decenas de respiradores y decenas de miles de tests. Cohen forma parte del mando central establecido por Israel para hacer frente a la pandemia junto a otros servicios de seguridad y el ministerio de Salud. La llegada de las máscaras es el segundo gran envío que recibe el país tras los 400.000 llegados la semana pasada, que fueron comprados a dos países con los que Israel no mantiene relaciones diplomáticas. La cadena Al Jazeera desveló que se trata de países del Golfo. En Israel 16 personas han fallecido y hay 4.347 infectados, según los datos oficiales. Informa Mikel Ayestaran.

11.42

La Guardia Civil ha denunciado a tres jóvenes, dos de ellas menores, y a dos mujeres por incumplir las restricciones de movilidad decretadas con el estado de alarma, dado que celebraron en una calle de la ciudad riojana de Alfaro el cumpleaños de uno de ellos. Estas cinco personas, mientras escuchaban música y consumían bebidas alcohólicas en la calle, se grabaron un vídeo, que acaba con la protagonista de la fiesta soplando las velas y cantando el cumpleaños feliz, ha detallado este lunes, en una nota, la Guardia Civil en La Rioja.

11.36

Según los últimos datos de Sanidad, Cataluña ya es la comunidad que cuenta con más pacientes ingresados en UCI, con 1.512, mientras que Madrid cuenta con 1.460.

11.32

España registra 85.195 casos y 7.340 fallecimientos, 812 más que ayer. Hay 5.231 pacientes en UCI y se han curado ya un total de 16.780 personas.

11.31

Lucio Blázquez, que convirtió en un «lujo» los modestos huevos rotos en Casa Lucio (Madrid), está ingresado en un centro hospitalario de la capital aquejado de neumonía, han informado este lunes a Efe fuentes próximas a la familia.

11.27

La ministra de Salud angoleña, Silvia Lutucuta, ha confirmado las primeras dos muertes por coronavirus. «Ahora tenemos siete casos confirmados y, lamentablemente, dos personas perdieron la vida entre anoche y esta mañana», dijo Lutucuta en una rueda de prensa. Las víctimas mortales fueron ciudadanos angoleños: un hombre de 59 años, que residía regularmente en Portugal y que volvió a su país el 12 de marzo y un hombre de 37 años que había regresado a Angola desde Lisboa al día siguiente. Informa Alba Amorós.

11.25

Las cuerpos de seguridad interpusieron el sábado y el domingo en la Comunidad de Madrid 4.668 propuestas de sanción con 52 detenciones por incumplir las medidas de seguridad del estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus. Este balance, que realiza este lunes la Delegación del Gobierno de Madrid, engloba las estadísticas de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid y resto de las policías locales de los municipios de la región.

11.19

Organizaciones del sector de las residencias de la tercera edad han defendido este lunes la profesionalidad de sus trabajadores y han solicitado que no se lancen acusaciones genéricas ni se desacredite su labor porque genera pánico entre los familiares de los mayores. Secundan este pronunciamiento la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, la Unión Democrática de Pensionistas, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia y la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia.

11.12

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) reclama al Gobierno que los operadores turísticos puedan efectuar la devolución de reservas de viajes y de billetes de transporte con bonos de viaje para futuros viajes con el objetivo de que las empresas no pierdan liquidez. La Federación considera que esta medida es «imprescindible» para defender los intereses de los viajeros y la supervivencia del sector turístico y de sus dos millones de empleos.

11.05

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha liderado el desarrollo de un nuevo ventilador mecánico, listo ya para su rápida producción industrial y que contribuiría así a dotar de estos dispositivos a los hospitales para el tratamiento de pacientes afectados con COVID-19. Junto al equipo de la UPV, han participado investigadores del Instituto de Biomecánica (IBV) y el Instituto Tecnológico AIDIMME. Además, en el desarrollo del nuevo ventilador también han colaborado expertos en tecnología de ventilación mecánica respiratoria, en concreto el Dr. Daniel Navajas y el Dr. Ramón Farré, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)-Universitat de Barcelona, y el Dr. Rafael Badenes, Jefe de sección de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clinic Universitari de València- Universitat de València. Léelo aquí .

10.58

World Central Kitchen, la ONG del reconocido chef español JoséAndrés, ha comenzado a trabajar en España para ayudar a combatir la crisis sanitaria del coronavirus y alimentar a las personas más vulnerables. La ONG ya ha dado respuesta a la amenaza del Covid-19 en más de 20 ciudades de todo el mundo. Desde el viernes trabaja en Madrid, junto a Grupo Arzábal y Mateo & Co, con restaurantes repartidos por la capital, para elaborar miles de raciones elaboradas por sus voluntarios. Todos los alimentos para cocinar los platos han sido donados por el proveedor Makro.

10.52

La epidemia de coronavirus podría estar ralentizándose en el Reino Unido gracias, entre otros factores, a las medidas de distanciamiento social impuestas por el Gobierno, afirmó este lunes el experto Neil Ferguson, del Imperial College London. Ferguson, uno de los asesores del Ejecutivo británico en esta crisis, también reveló en una entrevista con la emisora BBC Radio que las autoridades sanitarias podrían tener listos «test de anticuerpos» en los «próximos días».

10.41

El Gobierno balear ha informado este lunes de que tres personas que habían dado positivo por SARS-CoV-2 han fallecido en Mallorca entre ayer y hoy. En concreto, un hombre de más de 80 años y con patología previa murió ayer en el Hospital de Son Espases de Palma; una mujer de más de 85 años, también con enfermedades previas, falleció en un centro hospitalario privado de la capital balear, y una mujer de más de 95 años, con patología previa, lo ha hecho hoy en el Hospital General de Palma. En total, son ya 36 las personas que han fallecido en las Islas por coronavirus, 35 en Mallorca y una en Ibiza, informa Josep María Aguiló.

10.30

El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este lunes que la demora en la publicación del Boletín Oficial del Estado de este domingo se debiera a la «controversia» o a un fuerte debate político en el seno del Ejecutivo. «Fue mucho trabajo tratar de un día para otro de establecer una medida en que se cesa toda la actividad, las derivadas que tienen y las consecuencias exigen un trabajo técnico», ha argumentado Ábalos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre la publicación cerca de la medianoche del Real Decreto-Ley.

10.13

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, no saldrá hoy en rueda de prensa, pues está a la espera de confirmación de su posible positivo, detectado anoche.

10.12

En estos tiempos de crisis sanitaria por la epidemia del virus SARS CoV-2 , resulta difícil mantener la concentración en nuestra actividad matemática habitual. Pero esta crisis no es sólo sanitaria , sino también una crisis logística, económica y política de dimensiones globales. Disponer de herramientas que permitan conocer el estado actual de la epidemia y pronosticar su evolución futura es fundamental para tomar las decisiones adecuadas. Léelo aquí .

10.01

La Policía Nacional ha sancionado al dueño de un bar de Logroño que tenía la verja a media altura «aprovechando para realizar chapuzas» y a un cliente que estaba en su interior con «la intención de comprar unas cerverzas», con lo que se incumplen las medidas establecidas en el estado de alarma. El dueño del bar indicó a los agentes que «estaba aprovechando para realizar chapuzas y arreglando diversas cosas estropeadas del mismo»; y el cliente señaló que había acudido al establecimiento con «la intención de comprar unas cervezas», ha detallado este lunes, en una nota, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

9.50

El Gobierno ruso propuso hoy extender a todo el país la cuarentena obligatoria que entró este lunes en vigor en Moscú para frenar el avance del COVID-19. «Pido a los dirigentes de las regiones de Rusia tomar nota de esa medida y estudiar su aplicación en sus territorios», dijo el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en una reunión de su Gabinete.

9.40

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, ha superado la cifra de los 720.000 contagiados y ha causado la muerte a más de 34.000 personas en todo el mundo , con Estados Unidos como el país más afectado, sumando más de 19.000 casos en las últimas 24 horas hasta sobrepasar los 140.000 positivos. Según el balance global actualizado este lunes a las 8.30 horas por la Universidad Johns Hopkins, la pandemia del nuevo coronavirus se ha extendido por 177 países y territorios, dejando un total de 723.700 personas contagiadas y 34.018 víctimas mortales.

9.35

El Gobierno francés ha decidido crear «puntos de acompañamiento efímeros» para las mujeres víctimas de violencias conyugales, que se han incrementado significativamente desde el confinamiento nacional decretado el pasado día 16 de este mes de marzo. Léelo aquí .

9.20

El decreto que obligaba a la paralización de la actividad económica se publicó en el Boletín Oficial del Estado pasadas las once y media de la noche. Cuando millones de españoles se preguntaban todavía si al día siguiente podrían o no ir a trabajar. Un retraso que se produjo porque el Ejecutivo estuvo puliendo el decreto durante toda la tarde, pese a que formalmente se había aprobado ya en un Consejo de Ministros que había terminado a las doce del mediodía. En esos retoques se cayeron del decreto algunas actividades que sí estaban permitidas en los borradores que circularon a lo largo del día. La cuestión esencial de estos cambios que realizó el Gobierno era el plazo de entrada en vigor. Varios presidentes autonómicos se habían manifestado en esta dirección. El Ejecutivo no quiere hablar de moratoria, pero finalmente se trata de un plazo adicional de 24 horas para aquellas empresas que les fuese imposible cerrar ya este lunes. Léelo aquí .

9.10

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ordenó el cierre de emergencia a partir de esta noche y por 14 días de la capital, Abuya, y el núcleo financiero del país, la ciudad de Lagos, la más grande de África subsahariana, que aloja a entre 17 y 21 millones de personas, para contener los casos de COVID-19. «Todos los ciudadanos de estas áreas se tienen que quedar en casa. Los viajes entre estos y otros estados deben ser pospuestos. Todos los negocios y oficinas en estas localidades deberán cerrar completamente en este periodo», dijo Buhari en un anuncio a la nación a última hora del domingo.

9.05

El director financiero de la firma estadounidense de inversión y servicios financieros Jefferies Group, Peg Broadbent, ha fallecido este fin de semana a los 56 años de edadcomo consecuencia de complicaciones relacionadas con el coronavirus, convirtiéndose así en la primera víctima de la pandemia entre directivos de Wall Street. Broadbent había ocupado la dirección financiera de la firma de servicios financieros desde el año 2007, tras haber desarrollado una carrera de 16 años en el banco Morgan Stanley.

9.00

La caída de la demanda como consecuencia de las medidas de confinamiento implementadas en varios países para contener la propagación del coronavirus, sumada al aumento del bombeo de crudo por parte de Arabia Saudí, han arrastrado la cotización del precio del barril de referencia para Estados Unidos por debajo de los 20 dólares, un nivel desconocido desde 2002, mientras que el petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba por debajo de los 24 dólares por barril.

8.50

Alemania ha sumado en las últimas 24 horas 4.751 casos más de coronavirus, por lo que el balance de la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan se eleva a más de 57.000 personas contagiadas y un total de 455 víctimas mortales, según datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del seguimiento de enfermedades infecciosas. Baviera es el estado más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus, con 13.989 personas contagiadas, tras sumar 1.108 casos nuevos en las últimas 24 horas, y con un total de 127 personas muertas por COVID-19, la enfermedad generada por el virus.

8.39

El Ministerio de Sanidad prohíbe desde este lunes la celebración de velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, así como en los domicilios particulares así como de ceremonias fúnebres para evitar el contagio del coronavirus. Así lo recoge la Orden SND/298/2020 de 29 de marzo publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que se detalla que la prohibición afecta a todos los fallecidos, y no solo a aquellos que estuvieran infectados por Covid-19.

8.32

El primer avión cargado con 20 toneladas de productos sanitarios procedente de China ha llegado esta madrugada a la Terminal 4 del aeropuerto Madrid Barajas. Se trata de una iniciativa de Grupo Oesía, Iberia y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que han creado un Corredor Aéreo Sanitario con China, coordinado a través de un centro logístico, que ha empezado a operar este lunes para facilitar la llegada a España de productos sanitarios entre los que se incluyen respiradores, mascarillas, guantes y pantallas protectores, entre otros productos necesarios para la contención de la enfermedad.

8.25

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes a las 9.00 horas la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus con los ministros de Sanidad, Defensa e Interior, además del responsable de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

8.16

Una mujer embarazada de 37 años de edad e infectada por coronavirus ha fallecido este domingo en el Hospital Materno Infantil de La Coruña, donde era sometida a una cesárea de urgencia, en la cual se le extrajo a la criatura, que nació muerta, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias conocedoras del caso. La mujer, que tenía una patología crónica previa, según figura en el último balance del Servizo Galego de Saúde (Sergas), se sintió mal este sábado por la noche, al presentar fiebre. Cuando ingresó este domingo por la mañana con contracciones fue sometida a la prueba para determinar si estaba infectada con Covid-19, dado su estado febril y a que iba a ser conducida a quirófano para practicarle una cesárea, un test que dio positivo.

7.20

La Comunidad de Madrid prevé la apertura del pabellón 7 de Ifema que permitirá de forma paulatina elevar el número de camas disponibles en esta instalación provisional de cara a poder atender a 1.300 pacientes el miércoles o el jueves de la semana que viene. En esta sección del hospital provisional se prevé la apertura de 500 camas de hospitalización unidas a una treintena específicas de UCI. Ello permite habilitar 1.300 camas convencionales y 96 para pacientes agudos entre los pabellones 7 y 9.

6.58

La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo un cese el fuego "unilateral activo" entre el 1 y el 30 de abril como "gesto humanitario" con su país por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 702 casos reportados en Colombia.

6.51

Los organizadores de la Gran Marcha del Retorno decidieron cancelar las movilizaciones previstas hoy debido a las medidas de urgencia adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. Cada 30 de marzo los palestinos conmemoran el Día de la Tierra y hoy es segundo aniversario de la primera gran manifestación que llevó a decenas de miles de personas a la verja para reclamar "el derecho a la vuelta" a sus tierras de los palestinos expulsados y de los que huyeron en 1948 tras la declaración del Estado de Israel. En estos dos años al menos 258 manifestantes han muerto por disparos, entre ellos cerca de 40 niños, según los datos de UNICEF, y más de 10.000 han resultado heridos de bala, la mayoría de disparos en las rodillas. En Gaza se han registrado hasta el momento nueve casos positivos. Informa Mikel Ayestaran desde Jerusalén .

6.47

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este domingo que el aislamiento social, preventivo y obligatorio que cumplen los ciudadanos de su país desde el 20 de marzo, y que iba a culminar el próximo martes, se alargará hasta finales de Semana Santa. "Estoy seguro de que esto tiene mucho sentido y si lo seguimos cumpliendo los resultados van a ser muy favorables", dijo el mandatario ante la prensa en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, tras mantener hoy reuniones con expertos médicos y con gobernadores provinciales para evaluar la situación por la epidemia de coronavirus y analizar nuevas medidas.

6.43

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que el número de contagiados del coronavirus SARS-CoV-2 "activos" en el país asiático es de 2.396, primera vez desde enero que baja de los 2.500. Todo esto a pesar de que, según la fuente, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del domingo) se diagnosticaron 31 nuevos casos, 30 de ellos procedentes del extranjero: los llamados casos "importados".

6.34

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desdijo este domingo de su intención de "reabrir" Estados Unidos el 12 de abril y amplió hasta el 30 de ese mes las medidas para combatir la crisis del coronavirus, sobre la que auguró que el país empezarán a recuperarse a principios junio. "Nada sería peor que declarar la victoria antes de que la victoria sea ganada. Esa sería la mayor pérdida de todas, por tanto extenderemos nuestras directrices al 30 de abril para ralentizar la expansión", dijo Trump en una rueda de prensa en el jardín de las rosas de la Casa Blanca. Además, el presidente ha comunicado que enviará material sanitario a España tras la petición de Pedro Sánchez.

6.30

Cerca de 900 agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) han dado positivo por COVID-19 y casi 5.000 están de baja por enfermedad, según anunció este domingo el cuerpo, que ya ha perdido a tres de sus miembros por la enfermedad. Las autoridades esperan que el número de casos confirmados siga aumentando en los próximos días, según aseguró el jefe del NYPD, Dermot Shea, que acompañó al alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa.