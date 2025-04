El futuro del PP valenciano, la patata caliente de Feijóo

Que Valencia sea la sede de la cumbre europea del Partido Popular (PP) donde se darán cita la próxima semana los principales líderes de la familia conservadora no ha interferido, a diferencia de lo que algunos dirigentes pensaban hace algunas semanas, en las decisiones ... de Alberto Núñez Feijoo sobre el futuro del partido en esa comunidad.

En el PP no hay un solo dirigente que dude de que Mazón se ha convertido en un elemento tóxico para toda formación. Su relevo no está en duda mirando al próximo ciclo electoral. Pero el momento -adelantarlo y cuánto- no está nada claro. La mayoría de cargos consultados se inclina por pensar en que el líder nacional apurará al máximo los plazos. También en el entorno más cercano de Feijóo consideran que hacerlo ahora no tendría sentido.

El motivo esencial es que no hay alternativa. El PP no tiene mayoría absoluta y cualquier cambio de nombre para la Generalitat tendría que contar con el beneplácito de Vox, que se ha visto fortalecido en mitad de la crisis y que crece por la debilidad de Mazón. A esto se suma, reconocen en la dirección nacional, que forzar su marcha seis meses después de la riada sería asumir el relato de que la administración autonómica fue la única culpable en la prevención y posterior gestión de la tragedia.

Y aunque ya nadie niega los profundos errores cometidos -sobre todo, el día 29 de octubre, por la ausencia del presidente durante las horas clave- en el PP existe una profunda convicción de que el Gobierno central «falló» al no proporcionar la información necesaria desde los organismos estatales y, sobre todo, al no tomar el mando ni asegurar los recursos cuando ya los fallecidos se contaban por decenas.

El error garrafal de Mazón para Génova siempre será no haber solicitado la emergencia nacional, aunque eso implicara ceder el mando al Ministerio del Interior. Eso, añaden en la cúpula, «y haberse fiado de Sánchez en las primeras horas». El líder del PP le insistió en privado -también lo hizo en reiteradas ocasiones en público- en que ninguna comunidad autónoma podría asumir sola la respuesta a una tragedia de esas dimensiones.

Aún así, Feijóo no se precipitará en ningún sentido, defienden en su núcleo duro, ni cederá ante las presiones, que no han cesado en los últimos meses por distintos frentes. La realidad es que la decisión también depende del propio presidente autonómico, que no ha dado muestras de querer abandonar antes de tiempo. Más bien, al contrario.

Lo que tampoco niegan en la cúpula conservadora es que la instrucción judicial de la dana -que, por ahora, mira en exclusiva a la Generalitat- o las revelaciones que puedan surgir del día de la tragedia -la comida de Mazón en el restaurante El Ventorro- son elementos que están fuera de control. En el partido reconocen que ambas cuestiones podrían cambiar el escenario de un día para otro. Fue Feijóo quien hace semanas dejó de ligar el futuro del presidente regional a la tarea de la reconstrucción, abriendo la puerta a que las novedades judiciales pudieran ser también determinantes.

«Vamos a dejar que las investigaciones avancen y veremos dónde están las responsabilidades», afirmó el líder del PP en el mes de febrero. Su otro compromiso, que ha repetido en distintos momentos en estos meses, ha sido que pedirá «investigar hasta el final» y garantizará que los políticos «asumamos las responsabilidades que nos correspondan».

Si Feijóo, como piensan la mayoría de dirigentes, opta por esperar hasta la fase final de la legislatura, la operación de relevo de Mazón no se pondría en marcha hasta 2026, el año previo a las elecciones. Lo que también se ha aplazado sin fecha prevista es el congreso del PP valenciano: nadie en la cúpula ve con buenos ojos que se produzca la renovación del liderazgo del partido sin tener claro el futuro candidato para unas elecciones. Y ahí vuelve a sonar el nombre de María José Catalá, alcaldesa de Valencia, como referente. No hay muchos más nombres posibles dentro de las quinielas.