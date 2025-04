Génova no silenciará a Mazón pero diluirá su perfil en el congreso del PP europeo en Valencia

El congreso del Partido Popular (PP) europeo en Valencia -el primer gran encuentro de la familia conservadora con Alberto Núñez Feijóo como anfitrión y que se celebra la próxima semana- tiene una derivada especialmente delicada para Génova: gestionar la presencia y el papel que ... jugará el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, inmerso en una profunda crisis política por la trágica riada del pasado octubre. En la dirección nacional existían muchas dudas sobre el rol que debía desempeñar y el riesgo de que apartarle por completo terminara dándole más foco. La decisión está adoptada : tomará la palabra en una breve intervención el martes a partir del mediodía, en la inauguración del cónclave. La misma que tendrá la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, igualando así el peso de ambos en el acto.

La situación de Mazón se ha convertido, de lejos, en el principal quebradero de cabeza de Feijóo. Cuando el pasado verano el PP apostó por Valencia como sede para este congreso nadie podía imaginar lo que ocurriría meses después.

El encuentro servirá para renovar la cúpula de la familia popular a nivel comunitario y congregará a trece primeros ministros, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; a algunos de sus comisarios y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. La inquietud de que todo lo relacionado con Mazón -en plena instrucción judicial de la dana y con una manifestación prevista para el lunes- acaparase la atención mediática y empañara los objetivos de Feijóo ha sido máxima en estas semanas.

De ahí las dudas y el debate interno, tanto en la dirección nacional como en otros sectores del partido, sobre qué hacer con la participación del presidente autonómico. Muchos dirigentes consideraban que la apuesta más segura era «un perfil bajo», apuntando a una presencia muy limitada, que saliera en las fotografías institucionales y sin necesidad de que se dirigiera a los líderes europeos.

En Génova, sin embargo, piensan que se trata de «normalizar» que la principal autoridad autonómica donde se celebra el acto esté presente, igual que lo estará la alcaldesa. El hecho de que ambos tengan una intervención similar diluye el protagonismo de Mazón y, de alguna manera, también aúpa a Catalá. Y que sea en el arranque del congreso, a modo de bienvenida, permite al líder del PP recuperar la atención en su discurso posterior y que el resto del congreso transcurra sin la incógnita de si Mazón hablaría o no en algún momento. Todo se ha analizado al milímetro.

Fuentes del entorno más cercano a Feijóo reconocen que a pesar de que el encaje era muy complicado, han optado por «el mal menor»: evitar su presencia o silenciarlo daría lugar a muchas más especulaciones. «Decidamos lo que decidamos. Hable o no hable, aparezca más o menos, va a estar sujeto a todo tipo de interpretaciones», reflexionan en Génova. La idea es cortar de raíz esa expectación lo antes posible.

También apuntan al último congreso del PP europeo que se celebró en España, el de octubre de 2015 en Madrid, en el que intervino Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad. En otros congresos del PP europeo, como el de Bucarest del año pasado, justo antes de las elecciones comunitarias, las autoridades locales y regionales no tuvieron esa participación, ya que es el líder nacional -en este caso Feijóo- quien realmente ejerce de anfitrión frente a sus colegas de la UE.

Que la dirección nacional hubiera preferido mover el congreso a otra ciudad quedó claro cuando a principios de marzo Feijóo reconoció el intento de que se pasara a Madrid, quejándose de que él mismo -y buena parte de la delegación española- tendría problemas para acudir al haber pleno en el Congreso de los Diputados. Pero no era solo una cuestión logística. Los populares maniobraron en Bruselas hasta el último momento, pero no tuvieron éxito, en parte, por el elevado coste económico que suponía cancelar todo, desde el espacio en Feria Valencia a hoteles o desplazamientos de tantos dirigentes de alto nivel.

Al final se mantuvo la sede prevista y lo que se aplazó fue el pleno en el Parlamento, dando vía libre a Feijóo para estar en las dos jornadas completas. El martes por la noche está prevista una cena de los principales líderes, uno de los platos fuertes de la cumbre, teniendo en cuenta la coyuntura internacional con el debate de los aranceles y el rearme europeo abiertos en canal.

Tampoco ha impedido la asistencia de Mazón al congreso el viaje que tiene previsto a Estados Unidos, donde visitará Nueva York y Miami con representantes empresariales valencianos a mediados de la próxima semana, porque volará después del mencionado congreso e incluso ha confirmado que acudirá el miércoles por la mañana.

El hecho de que Catalá también vaya a intervenir en el encuentro de los europeos no solo sirve para diluir el perfil del presidente autonómico, sino que otorga una mayor relevancia a la alcaldesa valenciana, convertida ya en la principal figura de referencia tras la crisis de la dana. En la cúpula conservadora y en distintos territorios coinciden en señalar que no solo no se ha visto arrastrada por la complicada situación, sino que ha sabido mantener al margen a su ciudad y sortear los problemas desatados en el Ayuntamiento por culpa de Vox.

Mucha seguridad

El otro asunto que más preocupaba al PP en la organización de la cumbre es que las protestas contra el presidente autonómico -que recibe abucheos prácticamente a diario en cada acto que protagoniza en la calle- pudieran agolparse a las puertas del recinto. La izquierda valenciana es la principal promotora de estas manifestaciones, pero oficialmente solo hay una convocada para el lunes, el día antes de que empiece el congreso y en vísperas de que se cumplan seis meses de la tragedia.

Además, según confirman fuentes populares, el dispositivo de seguridad en torno a Feria Valencia será muy amplio, y también recuerdan que el Gobierno central tiene una «responsabilidad» con la imagen de España, toda vez que el encuentro contará con las principales autoridades europeas y primeros ministros. «Nadie debería querer que algo salga mal», advierten dirigentes populares, sin esconder la tensión que se lleva respirando en Génova en las últimas semanas por esta cumbre en la que Feijóo también se juega mucho.