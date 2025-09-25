Suscribete a
Los frentes judiciales eclipsan el 'oasis' del Gobierno con Gaza

Dos resoluciones, en menos de 24 horas, acaban con el intento de Sánchez de retomar la iniciativa

En Moncloa consideran que Peinado busca la «humillación pública» de Begoña Gómez

El juez Peinado envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Nueva York
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Nueva York
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Pedro Sánchez arrancó septiembre recuperando el aliento tras llegar exhausto al final del curso político. El Gobierno consiguió tomar el control de la agenda, situando el «genocidio» en Gaza como un tema principal, que ha conseguido sostenerse en el debate público. Hasta ahora. La ... estrategia de ondear la bandera palestina para tratar de tapar los frentes judiciales ha llegado a su fin en solo 24 horas. La reverberación de los procesos que cercan al entorno del presidente del Gobierno ha clausurado el 'oasis' en el que estaban viviendo en el Palacio de la Moncloa. Vuelta a la cruda realidad de los juzgados.

