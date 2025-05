Feijóo deja al PP de Mazón fuera de los cargos clave del congreso nacional

Diez minutos antes del inicio de la Junta Directiva, Carlos Mazón aparecía por una de las calles aledañas a la sede del Partido Popular en Madrid. Su presencia, aunque esperada esta vez tras varias ausencias, provocó un revuelo de cámaras y micrófonos, ante los ... que el presidente de la Generalitat respondió con calma para transmitir un mensaje de tranquilidad respecto a su persona, de crítica contra el Gobierno y de unidad ante el próximo congreso del PP, la auténtica razón de su presencia en Madrid. Un congreso que los populares celebrarán en la capital el primer fin de semana de julio y de cuyos puestos principales de organización y ponencias se ha quedado fuera el PP de Valencia. Un gesto que se interpreta dentro del partido como una señal clara sobre el complicado futuro de Mazón, al que cada vez más voces sitúan fuera de la presidencia de la Generalitat valenciana.

«Le hemos visto tranquilo cuando ha tomado la palabra. Lo ha hecho para dar las gracias a Feijóo por su apoyo y la ayuda a la reconstrucción y para denunciar el abandono del Gobierno», explica a ABC una de las personas presentes en la junta directiva, que cumplió con el formalismo de convocar el congreso extraordinario que la semana pasada había anunciado Feijóo.

En el esqueleto del mismo, su comisión organizadora y las ponencias previstas, ni rastro del PP valenciano, que se ha quedado fuera de los cargos clave, algo que no ocurre con ningún otro territorio con relevancia electoral. De hecho, tras el goteo de nombramientos de los últimos días, quedaba solo por saber si Galicia contaría con alguno de los puestos de relevancia, duda que resolvió el propio Feijóo al anunciar a José Manuel Rey, alcalde de Ferrol y senador, sería el secretario de la comisión. Fuentes del PP cercanas a la dirección prefieren quitar hierro a este asunto, rebajándolo a una simple casualidad, pero lo cierto es que Valencia es el único territorio donde gobiernan los populares, junto a Ceuta, La Rioja y Baleares, que no contará con una persona dentro de las ponencias o la dirección del congreso. Consultados por ABC, fuentes del PP valenciano señalan que no se sienten discriminados respecto a otras autonomías y recalcan que no tienen constancia de que haya una operación en marcha para relevar a Mazón, así que continúan trabajando en la reconstrucción tras la dana, con la aprobación de los presupuestos de 2025 prevista para la semana que viene, informa Toni Jiménez.

No confirman esas fuentes si Mazón, que fue el último de los barones en abandonar Génova -una hora más tarde del final de la reunión-, tuvo algún encuentro personal con Feijóo, con el que volvió a coincidir de nuevo semanas después del cónclave del PP europeo.

Durante su intervención en la junta directiva, el propio Feijóo se reconoció orgulloso de un PP «en el que no todos pensamos ni pensaremos igual», pero abogó por remar todos en el mismo sentido, porque «la unidad no se impone, se construye». De hecho, el discurso del líder popular buscó siempre estrechar lazos internos con el objetivo de plantar cara a un Pedro Sánchez que solo está pendiente de «alargar su final, estirar un ciclo agotado y aferrarse al poder». «Hace falta una limpieza profunda. Rescataremos a España de Sánchez, de su degradación y de sus mentiras», apuntó.

Además, Feijóo reivindicó un PP libre de cualquier liderazgo único, con mensajes que dejaban entrever la polémica de los wasaps entre Sánchez y Ábalos. «Sólo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinion de sus compañeros. A mí, no. Aquí no se insulta a los presidentes autonómicos ni se cambian los votos detrás de una cortina. El debate nos estimula y nos ilusiona», zanjó el gallego, que prometió cumplir con lo que salga de este Congreso si finalmente llega a La Moncloa. «Lo que prometa, se hará. Os doy mi palabra. Y os aseguro que tengo palabra», señaló.