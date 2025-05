Feijóo justifica el congreso del PP porque «España necesita una limpieza profunda»

La Junta Directiva Nacional del PP ha dado inicio de manera oficial al congreso extraordinario del partido que se celebrará, finalmente, del 4 al 6 de julio en Madrid. Un cónclave que, según Alberto Núñez Feijóo, supondrá el principio del fin del actual Gobierno, ... cuyo presidente solo «estira ya un ciclo agotado, se aferra al poder y es el pasado». Un Pedro Sánchez al que el líder del PP dedicó buena parte de su intervención, sobre todo con mensajes velados que aludían a los wasaps intercambiados en el pasado con su entonces mano derecha, José Luis Ábalos.

«Solo a los políticos pequeños les incomoda la opinión de sus compañeros. Aquí ni se insulta a los presidentes autonómicos ni se cambian los votos detrás de una cortina. El debate nos estimula y nos ilusiona», ha apuntado Feijóo frente a la Junta Directiva, en la que estaban la mayoría de los que formarán parte de la comisión organizadora del congreso y también los miembros de la ponencia.

Un cónclave que Feijóo ha justificado porque «hace falta una limpieza profunda». «Rescataremos a España de Sánchez, de su degradación y mentiras», ha ahondado el líder popular, antes de hacer un repaso de todos los nombres que organizarán y dirigirán un congrego fundamental para el futuro del partido.

En él se sentarán las bases del futuro más cercano, en el que deberían situarse unas elecciones anticipadas que cada vez parecen más posibles. «Le daremos a España el cambio que se merece. Esta vez no hacemos nuestro congreso por necesidad como en 2022, lo hacemos por decisión propia. Los objetivos, por eso, son muy distintos. En 2022 respondimos a la crisis de nuestro partido y ahora lo hacemos para resolver la crisis de nuestro país. Vendrán tiempos mejores y estaremos preparados para el cambio. En 2022 nos preparamos para cambiar y ahora, para liderar. Ése es ahora nuestro objetivo, gobernar España», ha señalado Feijóo entre los aplausos de los presentes.

En el congreso, Feijóo cree que el partido debe mostrar unidad, pero desde la divergencia. «Vamos a debatir y no a dividir. Pero no vamos a esconder diferencias, vamos a construir propuestas. La unidad no se impone, se construye», ha apuntado el presidente del PP, en pleno baño de masas. Con un claro tono electoralista que incluyó una buena dosis de defensa de su liderazgo. Algo que nadie cuestiona dentro del PP y que no formará parte del debate que se abrirá en mes y medio. «Quiero que este país sepa que estamos preparados, que no fallaremos. Yo, lo que prometa, se hará. Tengo palabra», ha afirmado Feijóo, bajo la atenta mirada de Carlos Mazón, que esta vez sí que estuvo presente en Génova, a cuya entrada también reivindicó la figura del líder del PP.