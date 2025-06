Feijóo acusa a Sánchez de «inventarse un acuerdo» con la OTAN y lo califica como «uno de los mayores ridículos» de este Gobierno

Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno durante su intervención de este martes en el Foro ABC protagonizado por José Ballesta, alcalde de Murcia. El presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de inventarse un acuerdo con la OTAN «que no ha durado ni 24 horas» y de utilizar la política exterior «como cortina de humo para tapar la corrupción».

«Sánchez no debería estar en la Haya, en la cumbre de la OTAN, representando a España y si en esa reunión se confirma el desmentido del señor Rutte no debería de volver de allí como presidente del Gobierno. Porque habría menteido a los aliados, habría mentido a los españoles, y porque no puede representar a España aquel que la desprestigia», ha apuntado Feijóo, quien ha calificado las palabras del secretario general de la OTAN de este lunes, en las que hablaba de que España debería alcanzar al menos el 3,5% del PIB para cumplir con sus objetivos, como «uno de los mayores ridículos internacionales de la política exterior y de defensa que jamás ha cometido España».

Feijóo cree que Sánchez «compareció el domingo para desinformar y cambiar el foco de los problemas y se inventó un acuerdo que no ha durado ni 24 horas».

El presidente del PP se ha referido también al mensaje que Sánchez le dedicó en redes sociales, tuteándole y diciéndole que buscara a alguien que le tradujera la carta de Rutte al Gobierno de España. «no le doy importancia a que el señor Sánchez me falte al respeto personal, porque forma parte de la carencia de educación, pero sí me indigna que insulte a la inteligencia de todos los españoles», ha dicho.

Además, Feijóo ha denunciado que Sánchez se comprometa a «una multiplicación del gasto en defensa hasta el año 2035» cuando «no sabe si llegará al mes que viene» y ha destacado que no puede adquirir ningún compromiso «sin tener Presupuestos, sin tener un Gobierno que lo avale, sin tener la autorización del Congreso y sin ningún tipo de credibilidad». «Los juegos de trilero no cuelan ante los documentos que tendrá que firmar en la OTAN», ha sentenciado en presencia de varios dirigentes de su partido, además del presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, el Consejero Delegado de Vocento, Manuel Mirat, y el director de ABC, Julián Quirós.

Por último, Feijóo ha defendido su modelo de política, que dista mucho del protagonizado por Sánchez estos últimos dos años. «Quien todavía ostenta la presidencia del Gobierno ha emprendido el proyecto más divisivo que ha tenido España, el más alejado de los intereses generales y el más lesivo para nuestra nación que hayamos conocido en la democracia y la predemocracia. La política no es una banda de corruptos, tiene que ser un conjunto de personas honorables», ha reseñado.