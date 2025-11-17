Tres jueces del caso del hermano de Sánchez, recusados por presunta pérdida de imparcialidad

Suscribete a
David Sánchez
David Sánchez EP
Adrián García Durán

Badajoz

Novedades en el caso de David Sánchez, por el que el hermano del presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas se sentarán en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. La ... defensa de una de esas personas, la que fuese directora del área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz en el momento de la contratación, Juana Cinta Calderón, ha presentado un escrito de recusación contra tres jueces –José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y Dolores Fernández- que, entiende, han perdido la imparcialidad objetiva por haber «prejuzgado» el caso en una resolución anterior.

