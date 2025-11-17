Tres jueces del caso del hermano de Sánchez, recusados por presunta pérdida de imparcialidad

Novedades en el caso de David Sánchez, por el que el hermano del presidente del Gobierno, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas se sentarán en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. La ... defensa de una de esas personas, la que fuese directora del área de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz en el momento de la contratación, Juana Cinta Calderón, ha presentado un escrito de recusación contra tres jueces –José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y Dolores Fernández- que, entiende, han perdido la imparcialidad objetiva por haber «prejuzgado» el caso en una resolución anterior.

Todo se remonta a un auto de resolución a un recurso de apelación, emitido el pasado 23 de septiembre. Un auto de 62 páginas, con una «amplísima motivación poco frecuente», según la defensa. Se incide en que, en ese auto, los magistrados se referían a la eliminación de la incompatibilidad en el puesto de David Sánchez como «una decisión claramente contra legem». El «claramente», argumenta la defensa, demuestra un «prejuicio ya sólidamente adquirido por parte del tribunal.

A lo largo del escrito de defensa, se enumeran algunas afirmaciones de los magistrados que irían en esta misma línea. Por ejemplo, sobre el cambio de la nomenclatura del puesto que ocupó David Sánchez, decían que «encubría en realidad la creación de un puesto nuevo», tal y como argumentaba la acusación.

Además, se subraya el uso del adjetivo «torticero», que los jueces utilizaron para definir la finalidad del cambio en el puesto de trabajo: «Es un término sumamente clarificador del prejuicio» hacia el delito de prevaricación administrativa. Los magistrados también llegaron a hablar de «intencionalidad espuria de satisfacer los intereses personales de Don David –Sánchez-».

Con todo, la defensa entiende que se está vulnerando el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial. En el escrito de recusación se pone el acento en que los magistrados han tenido un contacto tan directo con el material de la instrucción que ya han perdido la «necesaria imparcialidad objetiva».