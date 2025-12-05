Suscribete a
El PP toma la campaña extremeña como su primer banco de pruebas: «Nos jugamos mucho»

Las elecciones de Guardiola serán «el primer termómetro» tras año y medio sin acudir a las urnas

Los populares aspiran a una mayoría muy amplia, a mucha distancia del PSOE y con un Vox contenido

Gallardo podría librarse de ser juzgado en la Audiencia Provincial

Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola
Paloma Esteban

Madrid

La lectura nacional será inevitable y marcará el resto de citas autonómicas. Las elecciones de Extremadura, en apenas dos semanas, serán «el primer termómetro» con el que los partidos podrán, al fin, calibrar en qué punto se encuentra la opinión pública en esta convulsa legislatura. ... Distintos cuadros del PP reconocen que «hay mucho en juego». Alberto Núñez Feijóo ha desplegado una agenda de arranque de campaña, primero en Badajoz y este viernes en Cáceres, que no deja lugar a dudas. La orden es volcarse. Las urnas deben confirmar si, como vienen pronosticando, el PSOE pierde apoyos estrepitosamente. También aclararán la posición y la fuerza que tienen populares y Vox en el ámbito de la derecha. Y si, como también esperan en Génova, el partido de Santiago Abascal crece pero no tanto como algunos sondeos predicen.

