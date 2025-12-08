Suscribete a
Almaraz como arma electoral: los pueblos dependientes de la central podrían dar la puntilla al PSOE

En las autonómicas de 2023, once de los doce municipios del entorno nuclear castigaron a los socialistas, que perdieron fuerza en prácticamente toda la zona

El exportavoz de Sánchez en Extremadura: «A quienes no podíamos ser manipulados nos apartaban»

La central nuclear de Almaraz
La central nuclear de Almaraz guillermo navarro
Adrián García Durán

Badajoz

Más de 4.000 familias extremeñas siguen viviendo en medio de la incertidumbre más absoluta. No saben si su futuro, ligado a la central nuclear de Almaraz, de la que dependen laboralmente, está sentenciado definitivamente. No saben si quiera si sus pueblos seguirán siendo, ... como hasta ahora, uno de los grandes motores económicos de la región o estarán condenados, como tantos otros, al ostracismo de la despoblación más virulenta. Las empresas propietarias solicitaron formalmente al Gobierno la prórroga hasta 2030 y el Ejecutivo trasladó esa solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear, que será el organismo que evalúe la idoneidad, en términos de seguridad, de esa ampliación de vida útil. Sin embargo, la realidad, todavía hoy, es que el calendario de cierre sigue vigente y previsto para 2027.

