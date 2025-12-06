Suscribete a
El PP da orden de exprimir el caso Salazar y lo lleva a la campaña extremeña

Génova da por hecho que el escándalo hace más daño que la trama de corrupción en sí, y llena los mítines de discursos contra la «hipocresía» del PSOE

El PP vuelve a ver la posibilidad de arrebatar voto femenino, clave para los socialistas

El PP toma la campaña extremeña como su primer banco de pruebas: «Nos jugamos mucho»

Alberto Núñez Feijóo, ayer en Pinofranqueado (Cáceres)
Alberto Núñez Feijóo, ayer en Pinofranqueado (Cáceres)
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

El PP tenía diseñado otro plan para el arranque de campaña en Extremadura. En Génova llevaban días pensando en los asuntos prioritarios para el discurso de Alberto Núñez Feijóo. La política energética con la central de Almaraz en el centro y los casos ... de corrupción que afectan al Gobierno, con especial incidencia en el del hermano del presidente, David Sánchez, y el propio candidato socialista a estos comicios, Miguel Ángel Gallardo. Pero el caso de Paco Salazar, una persona de la estricta confianza de Pedro Sánchez en la Moncloa durante años -varias mujeres han denunciado acoso sexual en medios de comunicación- lo ha cambiado todo.

