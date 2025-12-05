Suscribete a
Vídeoanálisis | Ainhoa Martínez explica la estrategia del PSOE en las elecciones extremeñas: «Pedro Sánchez va a ser el verdadero candidato»

La corresponsal política de ABC analiza las expectativas, objetivos y el uso del 'lawfare' como arma electoral de los socialistas

Comienza la campaña en la Extremadura más derechizada

Las campaña para las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre ya ha comenzado. Serán una lucha sin cuartel que marca el inicio de un seguro ciclo electoral en varias comunidades -en Castilla y León ya están convocadas, pero podrían adelantarse en Aragón ... y otras regiones- y que van a tener una indudable lectura en política nacional.

