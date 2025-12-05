Vídeoanálisis | Ainhoa Martínez explica la estrategia del PSOE en las elecciones extremeñas: «Pedro Sánchez va a ser el verdadero candidato»

Las campaña para las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre ya ha comenzado. Serán una lucha sin cuartel que marca el inicio de un seguro ciclo electoral en varias comunidades -en Castilla y León ya están convocadas, pero podrían adelantarse en Aragón ... y otras regiones- y que van a tener una indudable lectura en política nacional.

La corresponsal política de ABC para el PSOE y el Gobierno, Ainhoa Martínez, analiza el papel y la estrategia que va a seguir el partido de un Pedro Sánchez que se va implicar en primera persona en esta campaña pese a que Miguel Ángel Gallardo no es su candidato.

Además, los socialistas no acuden con el ánimo ni el objetivo de ganar las elecciones ante una casi segura victoria del PP de María Guardiola. Ellos se confirmaría con que la popular tuviera que atar su futuro gobierno a Vox. Además, los socialistas ensayarán en esta campaña el 'lawfare' como arma electoral.