Enrique Pérez Romero

El exportavoz de Sánchez en Extremadura: «A quienes no podíamos ser manipulados nos apartaban»

Enrique Pérez Romero cuestiona la deriva del que fue su partido durante años y augura el peor resultado de la historia de los socialistas en la región: «De los posibles candidatos, Gallardo es el peor»

Badajoz

Enrique Pérez Romero fue, en su día, el altavoz de Pedro Sánchez en Extremadura, cuando el presidente del Gobierno apenas aspiraba a vencer a Susana Díaz en la disputa interna por el sillón de Ferraz. Fue quien espoleó su campaña en territorio extremeño. Llegó, ... de hecho, a enfrentarse al recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara en unas primarias regionales que perdió. Después, ocupó cargos de relevancia a nivel regional y finalmente acabó marchándose de un partido que había sido su vida. Hoy, es una de las pocas voces con pasado socialista que, en Extremadura, se atreve a cuestionar el funcionamiento del partido a nivel nacional y regional, donde los socialistas se enfrentan, el próximo 21 de diciembre, al peor resultado de su historia en la comunidad autónoma.

