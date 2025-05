La expresidenta de Ineco sobre el absentismo laboral de Jésica: «Era imposible saber que esto estuviera ocurriendo»

La exdirectora de Ineco Carmen Librero ha asegurado en la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado que era «imposible» enterarse del absentismo laboral de Jésica Rodríguez, la que fue pareja sentimental del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que aseguró ante el juez que investiga a la trama que no acudió nunca a trabajar a esta empresa dependiente del Ministerio de Transportes de la que percibía un suelo de 900 euros mensuales.

Librero ha acudido este lunes a la Sala Clara Campoamor del Senado para responder ante la comisión preguntas sobre la contratación de Jésica Rodríguez, orquestada por Ábalos, su mano derecha Koldo García, el hermano de este, Joseba García, y la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera. Esta contratación está siendo objeto de investigación en la causa abierta contra el exministro en el Tribunal Supremo. Fue precisamente en una declaración ante el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente, que Jésica desveló que había sido contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, en calidad de auxiliar de administrativa, pero que nunca había acudido a su lugar de trabajo.

Preguntada por esto, la que fuera presidenta de Ineco, ha insistido en que nunca conoció al responsable que supervisaba la actividad de Jésica, a la propia Jésica o al hermano de Koldo García que trabajaba para Ineco en un encargo de ADIF. Librero también ha hecho hincapié en varias ocasiones en que los sistemas para fichar las horas trabajadas de los empleados de la compañía estaban a pleno rendimiento y que, según los datos que aportaba Jésica, resultaba imposible sospechar que esta no acudía a la oficina.

Librero ha reiterado en varias ocasiones que su relación con el ministro Ábalos era muy limitada, que tan solo conversó una vez con su mano derecha Koldo y que nunca mantuvo conversaciones con Pardo de Vera sobre la contratación de Jésica, que esta última gestionó presuntamente como favor al exmnistro. Librero ha deslizado que entre sus funciones como presidenta de una compañía pública como Ineco no estaba la de emplear a una administrativa, lo cual no deja de señalar a Pardo de Vera por, en su condición de presidenta de Adif, haber mediado para hacer justamente esto.

Precisamente este lunes la fiscalía anticorrupción ha pedido la imputación para Pardo de Vera por la contratación de Jésica, un trabajo por el que Ineco facturaba a Adif 3.600 euros al mes.

La compareciente ha repetido una y otra vez que ella no tuvo nada que ver con el proceso de contratación y que ni el exministro, ni Koldo García, ni Pardo de Vera la informaron de su incorporación a lo que el ponente de Partido Popular ha respondido «yo me creo que usted no estuviera al corriente de lo que estaba pasando».