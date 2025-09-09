El Gobierno prohíbe la entrada a los ministros de Seguridad Nacional y de Hacienda de Israel por el «genocidio en Gaza»

El titular de Seguridad Nacional de Israel Itamar Ben-Gvir y el titular de Hacienda Bezalel Smotrich

El Gobierno de España ha anunciado el veto de entrada a al ministro Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y al titular de Hacienda, Bezalel Smotrich, para hacer efectivo el punto cuatro de las medidas anunciadas por Sánchez este lunes con la prohibición de «acceder al país a todas las personas que participen en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja».

Así lo ha anunciado José Manuel Albares en el Consejo de Ministros de este martes a la vez que ha apostillado que de momento no van romper relaciones con Israel porque defienden la solución de dos Estados. Los dos ministros de ultraderecha del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu no podrán entrar a España como tampoco lo harán las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego a Israel como se informó este lunes en respuesta a las sanciones aprobadas por el Ejecutivo para añadir presión.

El ministro de Exteriores español ha explicado que no van a prohibir la entrada a Benjamin Netanyahu porque ya existen medidas de tribunales que están en vigor como la orden de arrestro emitida por la Corte Penal Internacional.

Según ha precisado Albares, Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, titular de Hacienda, serán incluido en el listado de personas sancionadas, en el que ya están algunos colonos israelíes, además de ser incluidos en el sistema de información Schengen.

El Gobierno responde así a la decisión del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de vetar la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez, que incluyen el embargo de armas, y viene a sumarse a la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomon.