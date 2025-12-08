Suscribete a
ABC Premium

Donantes privados del CNIO dejan de aportar miles de euros por el escándalo

Las cantidades que habría dejado de recibir el centro por esta «retirada» de apoyo rondaría los 250.000 euros

El Tribunal de Cuentas rastrea desde hace meses decenas de contratos en el CNIO

La ministra de Ciencia, Diana Morant, junto al director del CNIO, Raúl Rabadán, tras ser nombrado en septiembre de este año
La ministra de Ciencia, Diana Morant, junto al director del CNIO, Raúl Rabadán, tras ser nombrado en septiembre de este año ep
J. A. P.

J. A. P.

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donantes privados del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han decidido dejar de apoyar económicamente al centro a raíz de las numerosas irregularidades que se han venido denunciando en la gestión y dirección de este organismo en los últimos meses.

Según ha podido saber ABC, ... las cantidades que habría dejado de recibir el centro por esta «retirada» de apoyo rondaría los 250.000 euros. Esta retirada de habría producido en dos momentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app