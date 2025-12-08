Donantes privados del CNIO dejan de aportar miles de euros por el escándalo

Donantes privados del Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han decidido dejar de apoyar económicamente al centro a raíz de las numerosas irregularidades que se han venido denunciando en la gestión y dirección de este organismo en los últimos meses.

Según ha podido saber ABC, ... las cantidades que habría dejado de recibir el centro por esta «retirada» de apoyo rondaría los 250.000 euros. Esta retirada de habría producido en dos momentos.

Primero, poco después de enero de este año, cuando se produjo el cese de la anterior directora, María Blasco, junto al del gerente, Juan Arroyo. En aquella ocasión los despidos se debieron al escándalo relacionado con la compra de obras de arte por parte de María Blasco con cargo al presupuesto del centro y también con la multitud de denuncias de algunos empleados del organismo por supuesto acoso laboral entre otras circunstancias.

Tras la multitud de denuncias relacionadas con, además, el empleo del dinero destinado a la investigación del cáncer para hacer viajes por todo el mundo con el fin de itinerar las obras de arte compradas produjo un importante escándalo que derivó en la salida de la directora. Esa salida se vio acompañada por la del propio gerente, aunque en aquellos momentos la labor del gerente no se había puesto en cuestión.

A raíz de ese escándalo, ya se produjo la retirada de algunos donantes del centro cuya aportación económica resultaba importante para poder seguir con las labores de investigación relacionadas con el cáncer.

Ahora, con las nuevas revelaciones relacionadas con la gestión contable del centro y las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de personas, bienes y servicios, que podría ascender a casi 30 millones de euros, se ha vuelto a producir una interesante desbandada entre donantes privados.

Un profundo hándicap

Según han asegurado a ABC diversas fuentes consultadas dentro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la desaparición de donaciones privadas hacia el centro puede significar un profundo hándicap. Estas donaciones suponen un complemento muy importante para la labor investigadora del Centro, ya que a pesar de que el organismo cuenta con un presupuesto oficial estas aportaciones de donantes son especialmente significativas.

Estas mismas fuentes aseguran que dentro del centro no ha extrañado la retirada de estas donaciones dado «el escándalo y el nivel de ruido que se ha producido en el centro a raíz de la publicación de las distintas irregularidades».

Estas mismas personas aseguran que «es muy lamentable que la imagen del centro esté viéndose dañada tan comprometidamente» y aseguran que «la desesperanza y la frustración entre los investigadores del Centro se ha extendido durante todo este año dada la situación».

Tal y como contaba ayer ABC, en este sentido, la mayoría de trabajadores pide que se esclarezca cuanto antes las posibles irregularidades en el centro. Tras conocer que la fiscalía Anticorrupción está dispuesta a abrir diligencias por los hechos denunciados, que podrían suponer un delito de malversación, tráfico de influencias y prevaricación, la mayoría de los trabajadores piden a la Fiscalía que actúe cuanto antes. Según estos trabajadores, «cuanto mayor sea la situación de interinidad y de ausencia de responsabilidades y acusaciones concretas por parte de los órganos judiciales, más difícil será mantener este tipo de donaciones y aportaciones porque la desconfianza de los donantes irá en aumento».

Para estos trabajadores es fundamental la aportación de estas personas privadas «porque significan muchas posibilidades de ampliar las labores de investigación. Cuanto más se tarde en aclarar lo sucedido mayor será la desconfianza» por lo que se prevén nuevas desbandadas de aportaciones.