Cuerpo insiste en que el embargo contra Israel llegará al próximo Consejo de Ministros: «Estamos puliendo detalles técnicos»

El decreto que hará ley el embargo total de armas a Israel anunciado por Pedro Sánchez llegará al próximo Consejo de Ministros. En esa idea ha insistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este jueves después de una semana marcada por la fuerte presión de partidos aliados del Gobierno y el tibio malestar de su socio de coalición, Sumar, después de que no fuera aprobado en el de esta semana.

Cuerpo, en una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE, ha seguido la línea oficial del Gobierno sacando pecho del, en su opinión, «liderazgo» español en la presión internacional sobre Israel que están siguiendo otros países y la Unión Europea, a pesar de que algunos socios, como Podemos, creen que ese pura pose y no tiene efecto alguno. Hasta tal punto que su líder Ione Belarra ya habló de decreto «fantasma», sobre este asunto, y acusó al Gobierno de que sus actuaciones y anuncios en este asunto solo respondían a intereses electoralistas.

El titular de Economía ha querido, frente a esas acusaciones, recalcar que el decreto irá al Consejo de Ministros del próximo martes, pero sí ha reconocido que «están puliendo» algunos «detalles técnicos», sobre todo por el tema de las «aduanas».

Inquirido sobre la denuncia que la formación morada interpuso este miércoles contra su Ministerio por un presunto delito de prevaricación administrativa ante su «inacción» ante el tránsito de armas hacia Israel por nuestro país, Cuerpo ha expresado su «extrañeza» por los «contenidos y tiempos» de la demanda. En ese sentido, ha defendido que el Gobierno «tiene que estar satisfecho» con su labor sobre Gaza, aunque «tiene que tener el empuje adicional para llegar ha donde haga falta». Del mismo modo, y respondiendo ante las acusaciones de los socios, ha reiterado que España «cortó las licencias de exportación con destino final a Israel desde octubre de 2023».

Por último, sobre el asunto israelí y preguntado por la información conocida este jueves sobre que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado que la justicia de nuestro país investigue los crímenes cometidos en Gaza, apuntando al genocidio que desde hace dos semanas mantiene el presidente del Gobierno, ha asegurado que «tiene todo el sentido en la idea de incrementar la presión social, deportiva, económica y también en el ámbito legal y judicial».